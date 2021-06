Goed Nieuws: steun voor Britney, Oranje in achtste finales en Mr. Trash Wheel

Welkom bij een nieuwe editie van de Goed Nieuws-rubriek. Hier serveren we je wekelijks een versie portie met positieve nieuwtjes. Zo ga je met een fijn gevoel het weekend in. Deze week vertellen we je onder andere meer over de steun die Britney Spears krijgt, de achtste finale van Oranje en Fast & Furious 9. Oranje in achtste finale tegen Tsjechië Alle groepswedstrijden zitten erop en het toernooi wordt steeds spannender. Want morgen start de volgende fase: de eerste achtste finales worden gespeeld. Oranje is zondag aan de beurt, om 18.00u staat de wedstrijd tegen Tsjechië op het programma. Volgens de data van wetenschappers in Leuven hebben we maar liefst 83% kans om de kwartfinale te bereiken. Dat stemt lekker positief! Het Nederlands Elftal stijgt op de favorietenlijst, maar die rol van underdog past ons eigenlijk ook wel, toch?

Fast & Furious 9 draait heel binnenkort in de bioscoop We hebben er enorm lang op moeten wachten, maar eindelijk is het zover: vanaf volgende week draait Fast & Furious 9 in de bios. De eerste reviews zijn al goed: de film belooft weer boordevol actie en knappe koppen te zitten. Dat is al te zien in de onderstaande trailer. Je kunt nu tickets boeken voor je bioscoopbezoek aan deze flick.

Sterren steunen Britney Britney Spears staat al jaren onder curatele van haar vader en heeft zich deze week voor het eerst uitgesproken over haar extreme situatie. De zangeres wil haar leven terug en vooral de zeggenschap over haar eigen leven. Ze wordt massaal gesteund door fans (Free Britney!) en krijgt veel bijval van sterren. Ex Justin Timberlake steunt Brit, maar bijvoorbeeld ook Mariah Carey en Khloé Kardashian hebben openlijk hun medeleven getoond. Go Britney!

Eindelijk is ontdekt hoe je de hik direct kunt stoppen Wetenschappers hebben ontdekt hoe ze de hik onmiddellijk kunnen stoppen. En dat willen we, want al die zogenaamde 'trucjes' werken helemaal niet. Het geheim blijkt een speciaal L-vormig rietje te zijn. Wanneer je het rietje gebruikt in een glas water worden precies die delen van het middenrif en zenuwstelsel geactiveerd die de hik veroorzaken. Door ze met het rietje bezig te houden stopt je hik. Volgens de onderzoekers is de 'succes rate' zo'n 92%. Klinkt het als muziek in je oren? De HiccAway is gewoon te koop op Amazon. Benieuwd hoe het rietje werkt? Bekijk dan even dit filmpje:

Jerry Seinfeld maakt Netflix-film over... Pop-Tarts Jerry Seinfeld heeft een bijzondere relatie met Pop-Tarts. Zo bijzonder, dat hij Netflix zo ver heeft gekregen er een film over te maken. Tenminste, Netflix maakt de film niet, hij maakt hem op kosten van Netflix. Unfrosted gaat over het ontstaan van Pop-Tarts, het ontbijt (of de tussendoor snack) van vele Amerikanen.

Mr. Trash Wheel is een hilarische uitvinding die dagelijks 15 ton afval opruimt In Baltimore kun je een vreemde kostganger tegenkomen in de haven, want daar ligt Mr. Trash Wheel. Deze vuilverzamelaar haalt dagelijks 15 ton afval uit de rivier en heeft inmiddels een soort Avengers-achtig team om zich heen verzameld, bestaande uit onder andere Capt. Trash Wheel en Prof. Trash Wheel. Steeds meer Amerikaanse steden nemen ook een Mr. Trash Wheel, wij wachten tot we deze knapperd in Nederland krijgen.