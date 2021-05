Goed nieuws: Friends reünie, film over gabbers, veel nieuwe beelden van Horizon Forbidden West

Het is vrijdag, het zonnetje schijnt en het weekend staat voor de deur. Een perfect moment om er een kopje koffie, thee of een borrel bij te pakken en goed nieuws in je op te nemen. Nieuws waar we blij van worden, want dat is er ook deze week weer. We trappen af met de prachtige blauwe lucht, want in Nederland praten we graag over het weer en ein-de-lijk is daar iets positiefs over te melden. Je leest in deze editie ook meer over de Friends reünie (vanavond op tv), de film Hardcore Never Dies over gabbers en heel veel nieuwe beelden van de nieuwe Horizon-game.

De zomer begint pas 21 juni, maar we hebben de lente min of meer overgeslagen. We kregen nog sneeuw in april en moesten zelfs begin mei nog een keer de autoruiten krabben. Na een verregende en koude maand zijn de weersvoorspellingen eindelijk beter! En ook al houd je niet echt van warm weer, je wordt waarschijnlijk wel blij van een strakblauwe lucht en zonnetje. Bovendien kun je vanaf vandaag zonder heater of dekentje op het terras zitten. Vergeet niet om je in te smeren!

We hebben er even op moeten wachten en al veel voorpret gehad , maar vanavond kunnen we eindelijk kijken naar de reünie van Friends. Vanaf 20.30u kijk je op SBS6 weer naar de bekende gezichten die we zo lang hebben gemist. Natuurlijk duiken de acteurs regelmatig op andere plekken op, maar het is heerlijk om ze weer bij elkaar te zien. Gisteren werd de reünie uitgezonden in de Verenigde Staten en gelukkig hoeven we in Nederland dus niet lang te wachten. Verwacht geen verrassingen of grote onthullingen, maar vooral herkenbaarheid. Dat maken we in ieder geval op uit de reacties van kijkers uit de US. Je favoriete tv-vrienden na 17 jaar weer zien is wel iets om naar uit te kijken, toch?

Hardcore Never Dies: film over de Nederlandse gabbercultuur

We weten natuurlijk niet hoe oud jij bent, maar het kan zomaar zijn dat je eind jaren 90 een echte gabber was. De gabbercultuur was echt Nederlands en was een tijd vol bijzondere gebruiken en muziek. Gabbers hadden een eigen manier van dansen, op gabbermuziek natuurlijk, droegen hun haar opgeschoren of waren kaal en droegen graag een trainingspak van Australian of Cavello. Onder het trainingspak droeg je dan Nike Air Max.

Over de unieke gabbercultuur maakt regisseur Jim Taihuttu, bekend van de film De Oost, nu de film Hardcore Never Dies. De filmmaker maakt ook deel uit van dj-duo Yellow Claw en kent de dancescene goed. In de film krijgen we een beeld van de opbloeiende gabbercultuur in Rotterdam. Je moet nog wel even geduld hebben, want de film wordt volgend jaar opgenomen en de première vindt plaats in 2023.

Deze documentaire over gabbers uit 2014 geeft een goed beeld van de cultuur: