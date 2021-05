De Friends reünie komt eraan! De 10 leukste fragmenten als voorpret

We hebben er al eerder over geschreven, want hallo: Friends komt terug! Voor iedereen die jonger is dan 25: deze comedyserie was tien jaar lang op televisie te zien en geliefd bij mensen over de hele wereld. De kans is groot dat je, zelfs als bent geboren na 2004 -het jaar waarin de serie stopte- weleens een aflevering van Friends hebt gezien. Ze worden nog regelmatig op televisie herhaald en alle 10 seizoenen staan op Netflix. Op 27 mei is de release van de reünieshow te zien op HBO Max en dat kunnen we in Nederland niet streamen. Hopelijk pikt Ziggo het snel op een hoeven we niet lang te wachten.

Friends reünie is terugblik

Overigens hoef je niet te rekenen op een nieuw seizoen vol afleveringen, het is een show zonder script. Wat sowieso leuk is én alle hoofdrolspelers doen mee! Het wordt dus vooral een terugblik op het succes van de serie. Hopelijk wel met goede grappen en onze favoriete fragmenten. Om je alvast warm te maken, hebben we er 10 voor je op een rij gezet!

De 10 leukste fragmenten van Friends

De personages in Friends waren geniaal bedacht en goed gecast. Elk karakter had eigenaardigheden en dat maakte de serie heerlijk om naar te kijken. Van de georganiseerde Monica tot de chaotische Phoebe en naïeve Joey. In deze tijd zouden we zeker hebben gehamerd op meer diversiteit, maar de serie is nu zoals hij is en nog steeds vermakelijk. Sommige fragmenten waren zo hilarisch dat ze, ondanks ze bijna 30 jaar oud zijn, nog steeds niet belegen overkomen. Geniet ervan!

1. De leren broek van Ross - seizoen 5, aflevering 11: "The One with All the Resolutions"

Ross heeft een date en voor de gelegenheid een leren broek aangetrokken. Die is veel te warm, dus zoekt hij verlichting in de badkamer.