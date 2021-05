​Er komt een Friends-reünie en dit is wat je erover moet weten

Op deze dag in 2004 verscheen hij op televisie: de allerlaatste aflevering van de immens populaire sitcom Friends. 52.2 miljoen mensen keken de finale van het tiende seizoen van de serie op televisie in Amerika, maar inmiddels hebben veel meer miljoenen mensen het gezien. Waarom blijven we Friends maar kijken, en hoe zit het met die Friends-reünie? We praten je bij.

Big break voor zes acteurs Rachel, Chandler, Joey, Phoebe, Monica en Ross: de zes vrienden uit New York hebben ons van 22 september 1994 tot 6 mei 2004 overspoeld met semi-herkenbare situaties, hartverwarmende gebaren en grote hilariteit. De zes vrienden werden gespeeld door Jennifer Aniston, Matthew Perry, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, Courtney Cox en David Schwimmer. Voor al deze acteurs was deze serie hun big break. Vooral Jennifer Aniston en Lisa Kudrow zijn sindsdien nog steeds volop in televisieseries en -films te zien. Al had ook Matt LeBlanc vrij snel na Friends zijn eigen serie. Friends heeft ons niet alleen vermaakt, ook hevig beïnvloed. Menig vrouw droeg haar haar exact zoals Rachel, maar ook begonnen Amerikanen woorden over te nemen, zoals het gebruik van ‘so’ wanneer iets extra heftig is. Monica’s ‘I know!’, Joey's ‘How ya doin?’ en knipperlichtrelaties die ‘Ross en Rachel’ worden genoemd, het zijn stuk voor stuk dingen die we zelfs in 2021 nog gebruiken. We voelen ons nog steeds zo verbonden met Friends, dat Netflix een gigantische klachtenregen over zich heen kreeg toen het in 2019 aankondigde dat Friends weer van de streamingdienst zou verdwijnen. Eindstand? Alle tien seizoenen zijn nog steeds op Netflix te zien.

Friends-reünie Hoewel veel fans vinden dat je de serie beter in het verleden kunt laten -en nog regelmatig kunt terugkijken, want hij heeft de tand des tijds wel degelijk doorstaan-, is er ook een groot deel van de mensheid dat meer wil van de zes vrienden. Een nieuw seizoen komt er vooralsnog niet, maar HBO Max heeft wel iets anders aangekondigd. “Als we ooit uit quarantaine komen, dan doen we een reünieshow”: Jennifer Aniston zegt het in de onderstaande video en HBO Max kondigt het vervolgens aan. Na wat hobbels door de wereldsituatie in 2020, komt er in 2021 echt een reünie met de volledige cast. Het gaat niet om een reünie die uitmondt in nieuwe afleveringen of nieuwe seizoenen van Friends: waarschijnlijk zijn het gewoon de acteurs die samenkomen en herinneringen ophalen. Er wordt waarschijnlijk wat nieuwe achter-de-schermen-beelden onthuld, de set wordt nog een keer bezocht en de acteurs zijn gewoon als zichzelf te zien. Geen rare nieuwe liedjes van Phoebe, geen bizarre situaties met Joey en geen antwoord op de vraag hoe het er nu voor staat met Ross en Rachel.

HBO Max Het enige probleem? In Nederland is er nog geen HBO Max. Toch zal dit waarschijnlijk wel in de tweede helft van 2021 onze kant opkomen, dus het zal ons niets verbazen als die Friends-reünie verschijnt op dezelfde dag als de uitbreiding van de streamingdienst binnen Europa. Hoe dan ook, tot die tijd kun je alle 236 afleveringen met een gerust hart kijken op de rode N. En welke dag is een betere dag om daarmee te beginnen dan deze bijzondere dag in de Friends-geschiedenis?