Friends komt terug! Eenmalige reünie in mei te zien

Geruchten over een terugkeer van Friends doen al de ronde sinds de serie stopte in 2004. Toch bleef het tot nu toe altijd vooral bij die heimelijke wens van de fans. 25 jaar na de eerste aflevering gaat het nu echt gebeuren, de volledige cast van Friends komt terug! Het lijkt erop dat het een eenmalige special wordt, die in de Verenigde Staten op HBO Max te zien zal zijn. De laatste maanden werden de geruchten over een reünie hardnekkiger. Dat komt ook door verschillende posts van oud-castleden op Instagram.

Op dit moment zijn de uitzendrechten van HBO-titels in handen van VodafoneZiggo. Of de special in Nederland wordt uitgezonden en wie dit gaat doen, is nog niet bekend. Je kunt op dit moment nog steeds alle seizoenen van Friends bekijken op het Nederlandse Netflix, terwijl de streamingdienst in de Verenigde Staten zijn uitzendrechten kwijt is.

Alle oud-castleden komen eenmalig bij elkaar om een reünie aflevering op te nemen. Zowel de acteurs als zender HBO Max hebben dit bevestigd. Alle acteurs zouden 3 miljoen dollar verdienen met de terugkeer. De zender heeft trouwens wel diep in de buidel moeten tasten, want het betaalde vorig jaar al meer dan 425 miljoen dollar voor de uitzendrechten van Friends. Volgens HBO wordt de terugkeer een special zonder script.

Nog steeds een van de populairste series ooit

Ondanks dat de serie al in 2004 stopte, is het nog steeds populair. Hoewel we op Netflix kunnen kiezen uit een bijna onbeperkt aanbod aan series, heeft Friends bij veel mensen een onuitwisbare indruk achtergelaten.

In de jaren '90 en begin jaren '00 was de serie zelfs letterlijk in het straatbeeld te zien door 'de Rachel', het gewilde kapsel van Jennifer Aniston destijds. En wat denk je van Joey's openingszin 'How you doin'? Toch kreeg de serie de laatste jaren ook wat kritiek te verduren. Dat ging onder andere over de vroegere 'Fat Monica' en de stereotiep witte castleden.

Nu is het wachten op de trailer en informatie over welke Nederlandse aanbieder Friends 2020 uit gaat zenden. We sluiten dit artikel af met een video van de 10 grappigste scenes, enjoy!