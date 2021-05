​Spannend, de langverwachte Nederlandse film De Oost is uit

Wat deze film zo prettig maakt om naar te kijken, dat zijn twee dingen. Dat is het broederschap, iets dat vaker sterk aanwezig is in goede oorlogsfilms. Logisch, want vaak door dat broederschap leef je meer mee, kun je af en toe nog lachen ondanks de verder zeer moeilijke omstandigheden en zit er ook een bepaalde herkenbaarheid in zo’n groep mensen die samen iets voor elkaar moet boksen. Wat tof is aan de mannen uit De Oost is dat ze allemaal zo met hun eigen accent en karakter komen, dat heeft regisseur Jim Taihuttu goed gedaan.

De film vertelt het verhaal over Johan, een soldaat gespeeld door Martijn Lakemeier. We volgen de jonge soldaat vanaf het moment dat hij voet zet in Indonesië, waar hij mede door de bevolking en de aanwezigheid van de imposante Raymond Westerling (gespeeld door Marwan Kenzari) in een enorme tweestrijd terecht komt. Een tweestrijd binnen de strijd, want deze film speelt zich af tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsstrijd.

“Blote kutten op de kade”, “Hoeren”, “Kutjappen”, “Viespeuk”, “Schijten”, “Zwartjes”, ‘Hondenlul”. Welkom in Indië makkers, want de Nederlandse peperdure productie De Oost staat op Amazon Prime Video. Deze film zou eigenlijk in de bioscoop verschijnen, maar nu die niet open zijn is de release op Amazon Prime Video een feit. Geen zorgen, we spoilen niets.

Jim Taihuttu

De regisseur, bekend van Wolf en Rabat (maar ook van muziekformatie Yellow Claw en mediabureau Habbekrats), kreeg veel budget van Amazon en fondsen om de film te maken. Met 6,6 miljoen euro mocht hij deze film maken en dat is te zien. De sets zien er zeer realistisch uit en de omgeving is prachtig. Ze hebben twee maanden gefilmd op vier verschillende locaties op het Indonesische eiland Java, wat volop te zien is. Soms is het echt de moeite om even stil te staan bij die omgeving: het felgroene, vruchtbare landschap gecombineerd met de geluiden van het eiland. Indonesië is zo prachtig.

Uiteraard is alles wat er verder in deze film gebeurt aanzienlijk minder prachtig en het is goed dat Taihuttu hier aandacht voor vraagt. Het is alleen al verfrissend om te zien dat er een Nederlandse oorlogsfilm is die niet over de Tweede Wereldoorlog gaat. Wat zich zoal in Indonesië heeft voorgedaan is af en toe uiterst schokkend en dat is het fijne aan een man als Taihuttu: die schroomt niet om dat te laten zien.