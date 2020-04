Documentaire 'Takumi' op Amazon Prime Video laat zien hoe je in 60.000 uur een vakman wordt

In Japan word je als expert (Takumi) in je vak gezien als je minstens 60.000 uur hebt besteed aan het verfijnen van vaardigheden. Dat staat gelijk aan 8 uur per dag werken, 250 dagen per jaar en dat 30 jaar lang. Lexus maakte een documentaire die te zien is op Amazon Prime Video , waarin we zien of deze Takumi nog een toekomst hebben nu de wereld steeds meer wordt gedreven door Artificial Intelligence.

Het verhaal van Takumi

In de documentaire worden 4 Japanse ambachtslieden gevolgd die hun leven hebben gewijd aan hun expertise. We zien een chef met 2 Michelin-sterren, een traditionele papiersnijder, een vakman in de automatie-industrie en een timmerman. De docu zelf duurt geen 60.000 uur, maar er is wel een extra lange versie waar je 30 jaar mee bezig bent en ziet welke essentiële vaardigheden steeds worden herhaald om het ambacht onder de knie te krijgen. Daarnaast stellen een aantal experts de vraag of we al die vaardigheden in de toekomst nog wel nodig hebben, nu machines en computers vaak sneller en nauwkeuriger ons werk uitvoeren.

Mens versus machine

Het onderwerp 'mens versus machine' zien we in veel films terugkomen. In dit geval zien we of onze vaardigheden inderdaad te vervangen zijn wanneer Artificial Intelligence processen overneemt. Of worden de traditionele ambachten van een cultuur juist waardevoller worden dan ooit? Deze documentaire laat zien hoe je de lange weg naar excellentie kunt nemen in een wereld die constant streeft naar snelkoppelingen.