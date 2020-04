Volg nu de gratis Nationale Artificial Intelligence (AI)-cursus

Maar wat is dat artificial intelligence dan in werkelijkheid, wat doet het, hoe werkt en maakt het echt dingen slimmer? Zou zelfs AI kunnen helpen bij de zoektocht naar het juiste vaccin om het corona virus te bestrijden. Het zijn vragen die bij mensen in alle leeftijdsgroepen voorbijkomen.

Bijna alle technologische hoogstandjes en innovaties maken tegenwoordig gebruik van ‘Artificial Intelligence’ kortweg afgekort als AI. Soms lijkt het wel alsof alles er gebruik van maakt. Dat is overigens niet helemaal waar. Marketeers en bedrijven willen ons graag laten geloven dat heel veel apparaten zelflerend en superslim zijn en volledig worden gestuurd d.m.v. Ai. Maar te vaak wordt AI ‘onbedoeld ‘verward met machine learning. En andere technologie die ook in staat is om technologie slimmer te maken.

Gratis online cursus over artificial intelligence (AI)

Nu velen van ons thuis werken of online lessen volgen, is dat ook voor anderen een goed moment om te werken aan jouw toekomst. En wat is er dan leuker om een gratis online-cursus te gaan volgen waarbij je in 6 uur helemaal op de hoogte wordt gebracht over artificial intelligence.



De Nationale AI-cursus vertelt jong en oud over Artificial Intelligence (AI), de mogelijkheden van AI en hoe AI de wereld nu en in de toekomst verandert. De cursus is ideaal om jezelf te ontwikkelen in tijden van sociale afzondering. Het geeft je daarnaast de kans iets te leren over een nieuw onderwerp, dat ook nog toekomstbestendig is. Mensen die weten hoe zij met AI moeten omgaan, zijn voorbereid op de toekomst. De verwachting is dat AI-technologie samen met 5G en het IoT de toekomst vormgeven.

De Nationale AI-cursus bestaat uit 8 lessen:

1.Een kijkje in de wereld van AI

2.Wat is AI?

3.Is een zoekmachine ook AI?

4.Machine learning

5.Deep Learning

6.AI in het dagelijks leven

7.AI en de regels

8.Het werk van de toekomst

Na het voltooien van de zes uur durende AI-cursus ontvang je direct een certificaat.

Aparte cursus voor jonge kinderen

Nieuw is de AI-cursus voor kinderen tussen de 10 en 14 jaar. Want ook kinderen zitten boordevol vragen over de toekomst, robots en slimme machines. De AI-cursus junior duurt één uur en na afloop krijgen kinderen een heus diploma.