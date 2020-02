​Mensen nemen eerste artificial intelligence-medicijn in gebruik

Het is niet alleen bijzonder dat dit medicijn kon worden gemaakt door kunstmatige intelligentie slim te gebruiken: het is ook nog eens extreem snel op de markt gebracht. Normaliter duurt het ongeveer vijf jaar om een nieuwe medicinale pil, poeder of drank te ontwikkelen en ook uit te brengen, maar ditmaal kostte het slechts één jaar.

Een medicijn dat door kunstmatige intelligentie is gemaakt mag officieel op mensen worden gebruikt. Het gaat om een molecuul die is uitgevonden door artificial intelligence (AI) en het is voor het eerst dat we een medicijn gaan gebruiken dat door machine learning is gecreëerd.

How AI helps to stop an epidemic? https://t.co/R81RXMXRry #AI #healthcare #China #epidemic via @ai_in_medicine

AI-medicijn

Het medicijn is ontstaan uit een samenwerking tussen het farmaceutische bedrijf Sumitomo Dainippon Pharma uit Japan en Exscientia uit Groot-Brittannië. Kunstmatige intelligentie wordt steeds vaker ingezet om mensen te helpen genezen, maar ook om ze te diagnosticeren. Bovendien betekent dit medicijn dat er nog veel meer kunnen volgen voor allerlei ziekten.

In Engeland is daarop besloten om vanuit de overheid een artificial intelligence-lab te starten. Zo wordt er gekeken of bijvoorbeeld kanker met medicijnen gemaakt door kunstmatige intelligentie kan worden bestreden. Er wordt nog voor het einde van dit jaar nog een molecuul verwacht die hopelijk veel mensen kan helpen. Het is overigens niet het geval dat het medicijn meteen voor iedereen beschikbaar wordt, want er worden eerst tests gedaan in Japan.

Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie in de medische wereld is bezig met een opmars. In 2017 schreven we al over hoe alzheimer hiermee eerder ontdekt kan worden. Ook borstkanker kan eerder worden geconstateerd met de hulp van artificial intelligence. Ook onze overheid kijkt naar manieren om kunstmatige intelligentie nog handiger in te zetten, zoals op scholen en in de medische wereld. Wie weet wat kunstmatige intelligentie bijvoorbeeld kan betekenen in de strijd tegen het Coronavirus.