AI van Google herkent borstkanker beter dan menselijke dokter

Google is bezig met de ontwikkeling van artificial intelligence die dokters helpt om borstkanker te herkennen. Google zegt dat het AI-model, dat röntgenfoto’s van mammogrammen scant, het percentage van fout-negatieve uitslagen verlaagt met 9,4 procent. Hiermee is het volgens Google nauwkeuriger dan dokters. Het lezen van mammogrammen is namelijk complex en nog regelmatig krijgen vrouwen een fout-negatieve uitslag, terwijl ze later toch borstkanker blijken te hebben.

In samenwerking met DeepMind, Cancer Research UK Imperial Centre, Northwestern University en Royal Surry County Hospital onderzocht Google of hun AI-model ingezet kan worden om radiologen te helpen bij het herkennen van borstkanker.

28.000 vrouwen

In de studie werden anonieme mammogrammen van meer dan 25.000 vrouwen in het Verenigd Koninkrijk en 3.000 vrouwen in de Verenigde Staten onderzocht. Het team trainde het programma eerst om de röntgenfoto’s te scannen en daarna te zoeken voor tekenen van borstkanker. Vervolgens vergeleken ze de voorspelling van de computers met de werkelijke medische uitkomst van de vrouwen.

Geen vervanging voor dokter

Uit het onderzoek bleek dat het AI-model fout-negatieve uitslagen met 9,4 procent terugdrong. Dit is een belangrijke ontwikkeling, omdat de huidige manier van testen tot wel 20 procent van borstkankergevallen niet detecteert.

26,6 procent van alle kankerdiagnoses bij vrouwen is borstkanker. Het is daarmee de meest voorkomende vorm van kanker bij vrouwen en 1 op de 7 zal deze vorm krijgen. Jaarlijks krijgen ongeveer 15.000 vrouwen in Nederland de diagnose en elk jaar sterven er volgens het Wereld Kanker Onderzoek Fonds 3.106 vrouwen aan de ziekte, relatief meer dan in andere Europese landen.

Volgens de ontwikkelaars bevindt het algoritme zich momenteel nog in een vroeg stadium en is er meer onderzoek en samenwerking met zorgaanbieders nodig om het op grotere schaal in te kunnen zetten. Overigens wil dit ook niet zeggen dat artificial intelligence de taak van een dokter kan overnemen, want in enkele gevallen herkende de computer borstkanker niet, terwijl een dokter de eerste tekenen wel zag. De beste resultaten zul je dan ook krijgen wanneer je menselijke kennis en ervaring combineert met AI.

AI in geneeskunde

Eerder werkte het techbedrijf samen met Ascension om toegang te krijgen tot de medische dossiers van miljoenen Amerikaanse burgers. Dat project kwam onder vuur te liggen toen een klokkenluider bekendmaakte dat medische dossiers zonder toestemming verkregen waren en niet anoniem gemaakt werden. Voor de borstkankerstudie maakten Google en de onderzoekers gebruik van data die al eerder bekend was.

Google is niet het eerste bedrijf dat borstkanker voorspelt met behulp van artificial intelligence. Wetenschappers van de Amerikaanse Massachusetts Institute of Technology (MIT) presenteerden in 2019 artificial intelligence met vergelijkbare resultaten.

