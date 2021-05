Goed Nieuws: een 'onherkenbare' Leonardo DiCaprio, Friends reünie en goud zoeken kan ook in Nederland!

Het is vrijdag en hoewel veel mensen er dankzij Hemelvaartsdag een extra lang weekend van hebben gemaakt, is er natuurlijk zoals altijd weer een Goed Nieuws vol positieve en grappige berichten. Eén van de hoogtepunten is de 'onherkenbare' Leonardo DiCaprio. En wist je dat er ook in Nederland goud te vinden is? Dit en meer fijne berichten lees je vandaag in deze editie!

Er blijkt een pratende dinosaurussoort te zijn geweest in Mexico

Er is een nieuwe dinosaurus gevonden. Het gaat uiteraard over een uitgestorven exemplaar, maar niet zomaar eentje. In Mexico hebben paleontologen een fossiel van 73 miljoen jaar oud gevonden. Dat blijken de resten te bevatten van een grote herbivoor (planteneter) die geluid maakte om te communiceren. Hij heeft de naam Tlatolophus galorum gekregen. Er is al veel van hem gevonden: een staart, een bijna volledige schedel, de kam, zijn schouder en het dijbeen. Hij kon overigens niet alleen praten, hij kon ook luisteren: de onderzoekers hebben ontdekt dat het dier ook oren had.