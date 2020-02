​Dikke Pontiac Fiero in de nieuwe Fast & Furious 9-trailer

Die zo geliefde Fast and Furious-franchise is terug, met gelukkig wederom regisseur Justin Lin aan het stuur, want hij wist de filmreeks uit een dal te trekken na het slechte Fast & Furious 3. Lin maakte onder andere Tokyo Drift en Fast 6. Inmiddels is de franchise mede dankzij hem miljarden waard.

It appears that Vin Diesel has revealed that @JohnCena will be in Fast & Furious 9. 👀 (via @VinDiesel | Instagram) pic.twitter.com/42qQb8TyHh

Het einde van Fast and Furious

Sowieso is het de vraag of het einde van Fast & Furious inderdaad nadert. Aan de andere kant heeft de filmserie met Hobbs and Shaw al laten zien dat het ook goed boert op spin-offs, dus wie weet dat daar alsnog een toekomst ligt voor de Toretto’s. Waarschijnlijk zit er geen toekomst in voor Tyrese Gibson, die op social media een complete ruzie begon met Dwayne Johnson over het feit dat de film door The Rock vertraging opliep. Ook Michelle Rodriguez heeft kwaad bloed gezet bij de makers door te zeggen dat de serie onvoldoende representatie biedt van vrouwen.

In deze negende film zullen we waarschijnlijk zien hoe de ruzie (of toch samenwerking?) tussen Cipher en Dom zich verder ontwikkeld. Cipher, gespeeld door Charlize Theron, is sinds Fate of the Furious de bad guy in de film. We zagen haar voor het laatst toen ze met een parachute uit een vliegtuig sprong, dus ze komt ongetwijfeld terug om het Dom en zijn zelfgekozen familie nog iets moeilijker te gaan maken.

De reeks, die ooit begon door een tijdschrift-artikel over straatraces en veel hulp krijgt van echte racers (waaronder Keiichi Tsuchiya), wil nog wel eens wat vreemde tijdssprongen maken. Zo is Tokyo Drift eigenlijk een film die zich na de Fast & Furious 6 afspeelt en zo zijn er meer aanwijzingen dat de franchise niet chronologisch loopt met de filmnummers. Er belooft in deze nieuwe flick ieder geval iemand terug te komen uit Tokyo Drift, zo is te zien in de trailer.