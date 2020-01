20 films om naar uit te kijken in 2020

Een nieuw jaar is aangebroken, en dus staat er weer een hoop nieuws te wachten op gebied van entertainment. Het afgelopen jaar kwamen er weer de nodige kaskrakers en blockbusters uit. Netflix kwam ondermeer met The Irishman & 6 Underground. Marvel scoorde met Avengers: Endgame, Captain Marvel en Spiderman: Far from home. Joker wist records te breken. En ook Hobbs & Shaw, Glass, Pet Sematary, The Lion King en Star Wars: The Rise of Skywalker waren allen succesvol.

Ook voor dit jaar staan er weer een hele reeks films op de planning. Volgens IMDB zitten er voor 2020 (op moment van schrijven) in totaal alweer 4.182 nieuwe films aan te komen. Hieronder een overzicht van de volgens ons 20 beste films om dit jaar naar uit te kijken. Ze staan overigens in willekeurige volgorde: Black Widow Marvel heeft net de derde fase afgerond en gaat nu de vierde fase in van het Marvel Cinematic Universe (MCU). Spannend, want Avengers: Endgame leek ook echt wel een soort Endgame, maar er zit nog genoeg in het vat voor fans van het MCU. Marvel heeft al diverse films in de maak, waaronder de opener van de vierde fase: Black Widow. De eerste trailer die eind vorig jaar verscheen stemt ons al zeer positief over Black Widow. De film, waarin we meer te weten komen over Natasha Romanov, belooft vol bekende Marvel-gezichten te zitten, maar uiteraard ook de nodige actie en explosies. Natasha was altijd een erg mysterieus personage, maar we gaan nu ein-de-lijk leren wat er toch in Budapest is voorgevallen. 29 april 2020 in de bios.



James Bond - No Time to Die Het is de 25e James Bond-film. De vijfde keer met Daniel Craig in de hoofdrol. In 'NO TIME TO DIE' heeft James Bond zijn turbulente leven als geheim agent achter zich gelaten en leidt hij een rustig bestaan op Jamaica. Maar dat wordt abrupt onderbroken wanneer zijn oude vriend en CIA agent Felix Leiter hem vraagt om een ontvoerde wetenschapper te helpen bevrijden. Deze missie blijkt alleen verraderlijker dan gedacht en brengt Bond op het spoor van een mysterieuze schurk die gewapend is met levensgevaarlijke nieuwe technologie.

2 april 2020 in de bios.



Ghostbusters: Afterlife In deze film zijn het de kleinkinderen van een aantal Ghostbusters die wat spullen om geesten te verjagen in handen krijgen. Een nieuwe generatie Ghostbusters lijkt geboren. Hoofdrollen zijn er voor Finn Wolfhard (Trevor), Mckenna Grace (Phoebe), Carrie Coon (Callie) en Logan Kim (nog onbekend.) Paul Rudd (Ant-Man) speelt Mr. Grooberson, een soort mentor van de jongens. Daarnaast maken ook Bill Murray (Dr. Peter Venkman), Annie Potts (Janine Melnitz) en Dan Aykroyd (Dr. Raymond Stantz) hun opwachting. In onderstaande trailer zien we ook de toch legendarische Ecto-1 in actie. 9 juli 2020 in de bios.

Wonder Woman 1984 Heeft even geduurd, maar volgend jaar krijgen we eindelijk het vervolg te zien op het eerder al succesvolle Wonder Woman. Gal Gadot komt weer terug in een film die barst van de bliksemschichten, explosieve actie én slow motion. Zoals de titel al doet vermoeden speelt het verhaal zich af in de ‘80, en onze heldin komt onder andere in het Witte Huis terecht en moet ze het opnemen tegen Cheetah, gespeeld door actrice Kristen Wiig. 4 juni 2020 in de bios.

Bad Boys for Life Will Smith en Martin Lawrence keren eindelijk terug als het altijd hilarische duo Mike Lowrey en Marcus Burnett. De heren keren nog een keer terug in een film boordevol actie: Ride together. Die together. Bad Boys For Life is geregisseerd door Adil El Arbi & Bilall Fallah. Verder met o.a.: Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Charles Melton, Paola Nunez, Kate Del Castillo, Nicky Jam en Joe Pantoliano.

23 januari 2020 in de bios.



Birds of Prey And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn.

Iedereen weet dat Margot Robbie een ware kameleon is. Of ze nu een gewone, ietwat psychopatische schaatskoningin speelt of de bombshell aan de arm van een rijke vent: Margot doet het. Haar meest iconische rol is echter wel die van Harley Quinn. Jokers liefje steelde absoluut de show in Suicide Squad. De film was gehyped met voornamelijk Harley Quinn in de trailers en uiteindelijk was het vooral Robbie die het geheel toch nog vermakelijk maakte. Ze deed het zo goed, dat ze eindelijk toestemming kreeg voor haar eigen Harley Quinn-film. Dat is Birds of Prey, een flick die dit jaar uitkomt en waarin het niet alleen draait om Quinn. Ze verzamelt een hele groep vrouwen om zich heen, allen neigend naar schurkstatus, om het op te nemen tegen Black Mask, gespeeld door Ewan McGregor. 6 februari 2020 in de bios.

Mulan Geprezen filmmaker Niki Caro brengt het epische verhaal van de legendarische krijger van China tot leven in Disney's Mulan, waarin een heldhaftige jonge vrouw uit liefde voor haar familie en haar land, alles riskeert om een van de grootste krijgers te worden die China ooit heeft gekend. 26 maart 2020 in de bios.

The Woman in the Window

In de aangrijpende film The Woman in the Window raakt een kinderpsychologe bevriend met haar buurman aan de overkant van haar woning in New York. Haar leven komt echter plotseling op zijn kop te staan, wanneer de vrouw van de desbetreffende buurman verdwijnt en dat ze het gevoel heeft dat het gaat om een misdrijf. Schokkende geheimen worden onthuld en niemand -en niets- is wat het lijkt. Een film met een geweldige cast brengt het verhaal van Tracy Letts, gebaseerd op de aangrijpende bestseller, tot leven. Hoofdrollen zijn er voor Amy Adams, Gary Oldman, Anthony Mackie, Wyatt Russell, Brian Tyree Henry, Jennifer Jason Leigh en Julianne Moore. Vanaf voorjaar 2020 in de bios.

Gretel & Hansel Lang geleden, op een sprookjesachtig platteland, was er een jong meisje die samen met haar kleine broertje in het donkere bos op zoek ging naar voedsel en werk. Maar in plaats daarvan komen ze uit bij een angstaanjagend kwaad. Qua stijl heeft het wat weg van The Witch. 30 januari 2020 in de bios.

Dolittle Een arts ontdekt dat hij met dieren kan praten. Met in de hoofdrol niemand minder dan Robbert Downey Jr. Iemand die we na Avengers: Endgame eigenlijk alleen nog maar kunnen zien als Iron Man. Toch weet Downey het beroemde personage Dr. Dolittle tot leven te brengen in deze epische nieuwe 3D-avonturenfilm, gemaakt voor de hele familie. Door alle dieren die meespelen in de film zijn er een hoop stemacteurs te herkennen in de film: Tom Holland is Jip

Emma Thompson is Polynesia

Rami Malek is Chee-Chee

Ralph Fiennes is Barry

Selena Gomez is Betsy

Marion Cotillard is Tutu

Octavia Spencer is Dab-Dab

John Cena is Yoshi

Kumail Nanjiani is Plimpton 16 januari 2020 in de bios.



The Invisible Man Een reboot van de horrorklassieker The Invisible Man, en gelijknamige roman van H. G. Wells. Met in de hoofdrol Elizabeth Moss (Cecilia Kass) die haar gewelddadige ex-vriend, die tevens een rijke en briljante wetenschapper is, wil ontvluchten. In het holst van de nacht verdwijnt ze om onder te duiken. Geholpen door haar zus, hun jeugdvriend en zijn tienerdochter. Maar wanneer de gewelddadige ex van Cecilia (Oliver Jackson-Cohen, The Haunting of Hill House Netflix) zelfmoord pleegt en haar een royaal deel van zijn enorme fortuin achterlaat, vermoedt ze dat zijn dood een hoax was. Een reeks griezelige toevalligheden volgt en als de levens van degenen van wie ze houdt bedreigt worden, moet Cecilia proberen te bewijzen dat ze wordt opgejaagd door iemand die niemand kan zien. 28 februari 2020 in de bios.

Sonic the Hedgehog Sonic The Hedgehog is een nieuwe live-action adventure comedy gebaseerd op de wereldwijde blockbuster videogame franchise van Sega. Waarbij de beruchte en vaak onbezonnen felblauwe egel natuurlijk de hoofdrol opeist. De film volgt het avontuur dat Sonic beleeft als hij zich op aarde begeeft en aan het leven op onze planeet probeert te wennen. Hij raakt bevriend met Tom Wachowski (James Marsden) met wie hij samen moet werken om Dr. Robotnik (Jim Carrey) te stoppen. 30 januari 2020 in de bios.

The Grudge De reboot van The Grudge uit 2004. Een alleenstaande moeder en detective komt erachter dat in haar buurt een vloek heerst over een vervallen huis. Iedere persoon die dat huis betreedt, wordt in een gewelddadige en gruwelijke manier om het leven gebracht. 9 januari 2020 in de bios.

The New Mutants Een film die eigenlijk gelanceerd zou worden in 2018. Het is een nieuw deel dat toegevoegd kan worden aan het X-Men Universum. Uitgebracht door Marvel. De eerste trailer dateert alweer uit 2017. Die focust zich vooral op Maisie Williams (Game of Thrones), Charlie Heaton (Stranger Things) en Anya Taylor-Joy (Split). In totaal gaat het om zo'n 5 jonge mutanten die nog maar net hun krachten ontdekken, en daarom tegen hun zin in worden vastgehouden in een geheime faciliteit. Daar moeten ze proberen aan hun zondes uit het verleden te ontsnappen en zichzelf hieruit te redden.



TOP GUN: Maverick

Na meer dan dertig jaar dienst als een van de Top Gun-piloten voelt Pete “Maverick” Mitchell (Tom Cruise) zich nog altijd op zijn plek bij de Marine. Hij zoekt als moedige testpiloot altijd zijn grenzen op en hij ontwijkt de promoties, waardoor hij niet meer zou kunnen vliegen. Wanneer hij een nieuwe lichting van Top Gun-piloten moet trainen voor een zware speciale missie, ontmoet hij Luitenant Bradley “Rooster” Bradsaw (Miles Teller). Hij is de zoon van Mavericks overleden vriend en Luitenant-Officier Air Nick Bradshaw, oftewel “Goose”. Terwijl Maverick een onzekere toekomst tegemoet gaat en tegelijkertijd met zijn verleden af moet rekenen, wordt hij geconfronteerd met zijn diepste angsten. Dit alles komt samen inde gevaarlijkste missie ooit, waarbij alles op het spel staat. 16 juli 2020 in de bios.



The Gentlemen Van schrijver & regisseur Guy Ritchie komt The Gentlemen, een met sterren bezaaide actiekomedie. In de film volgen we de Amerikaanse expat Mickey Pearson (Matthew McConaughey) die een zeer winstgevend marihuana-imperium op heeft gezet in Londen. Maar wanneer bekend wordt dat hij wil cashen en voor altijd uit de onderneming wil stappen, leidt dit tot omkoping en chantage in een poging zijn opgebouwde imperium hardhandig over te nemen. Naast McConaughey zien we ook Charlie Hunnam, Henry Golding, Michelle Dockery, Jeremy Strong, Eddie Marsan, Colin Farrell en Hugh Grant terug. 20 februari 2020 in de bios.

Jungle Cruise Disney’s Jungle Cruise is geïnspireerd op de beroemde attractie in Disneyland Californië. Met Dwayne Johnson in de hoofdrol, als charismatische kapitein en Emily Blunt als een vastberaden ontdekkingsreiziger gaan zij samen op een avontuurlijke missie om de jungle van de Amazon te onderzoeken. Ook Edgar Ramirez, Jack Whitehall, Jesse Plemons en Paul Giamatti spelen een rol in de film. Zomer 2020 in de bios.



The King's Man Een prequel van de eerdere films, Kingsman: The Secret Service (2015) en Kingsman: The Golden Circle (2017). We gaan met deze terug in de tijd. Om precies te zijn naar de periode rondom de eerste wereldoorlog, daar waar het wereldwijde genootschap van geheim agenten (The Kingsmen) ontstaan is. Regie is in handen van Matthew Vaughn. De film is gebaseerd op het stripboek "The Secret Service" van Mark Millar en Dave Gibbons. En in de hoofdrol zien we ondermeer: Ralph Fiennes, Gemma Arterton, Rhys Ifans, Matthew Goode, Tom Hollander, Harris Dickinson, Daniel Brühl, met Djimon Hounsou en Charles Dance. 14 februari 2020 in de bios.

Bloodshot Gebaseerd op het gelijknamige stripboek, duikt Vin Diesel in de rol van Ray Garrison, een soldaat die in actie is gedood en door een bedrijf weer tot leven is gebracht als superheld Bloodshot. Met een leger aan nanotechnologie in zijn aderen, is hij een niet te stoppen kracht, sterker dan ooit en in staat om onmiddellijk te genezen. Maar naast het beheersen van zijn lichaam heeft het bedrijf ook invloed op zijn gedachten en herinneringen. Verder met o.a. Eiza Gonzalez, Sam Heughan, Toby Kebbell en Guy Pearce. 27 februari 2020 in de bios.



SCOOB! Dit is het eerste volledig geanimeerde Scooby-Doo-avontuur voor op het grote scherm. Het niet eerder vertelde verhaal over het ontstaan van Scooby-Doo en het grootste mysterie in de carrière van Mystery Inc. Je ziet hoe vrienden Scooby en Shaggy elkaar voor het eerst ontmoetten, en hoe ze met de jonge detectives Fred, Velma en Daphne samen komen om het beroemde Mystery Inc. te vormen. Nu, honderden opgeloste zaken (en even zoveel avonturen) verder, staan Scooby en de gang voor het grootste en meest uitdagende mysterie ooit: ze moeten proberen een wereldwijde 'dogpocalyps' te stoppen.

Naast deze 20 films staat er voor dit jaar echt nog veel meer op de planning, dus voor iedere filmliefhebbers zal ook 2020 weer een goed jaar worden! Overige titels waar je in ieder geval naar uit moet kijken zijn: Emma

Just Mercy

The Call of the Wild

Onward

The Gentlemen

Underwater

Eternals

Godzilla vs. Kong

Halloween Kills

Fantasy Island

The SpongeBob Movie: Sponge on the Run

Fast & Furious 9

Morbius

The Turning

Monster Hunter

Death on the Nile

Antlers

Venom 2

West Side Story

Chaos Walking