Goed Nieuws: puppy's ingesteld op mensen, Bo Burnham en magische manier om een kater te voorkomen

Het weekend staat voor de deur en dat betekent dat we trek hebben in goed nieuws om de werkweek af te sluiten. Dat is er gelukkig weer volop te vinden, want deze Goed Nieuws gaat onder andere over puppies, een buitenaardse invasie, dé magische manier om katers te voorkomen en de start van het EK voetbal! Iedereen praat over de nieuwe Apple TV-serie Invasion De eerste trailer voor de Apple TV-serie Invasion is uit en die weet meteen op te vallen. Het sci-fi-drama is bijzonder omdat het op vier verschillende continenten is gefilmd. Het doet denken aan War of the Worlds en de hele opzet van de serie is om jou te laten nadenken over wat jij zou doen als er inderdaad buitenaards leven is. Buitenaards leven dat de aarde probeert over te nemen. 22 oktober 2021 kun je daar dieper induiken, want dan verschijnt Invasion op Apple TV. Eerst drie afleveringen, met daarna elke week een nieuwe aflevering.

Netflix-tip: Bo Burnham Inside is een heel catchy one-man-show Op Netflix kun je nu genieten van Bo Burnham Inside. Het is een geweldige optekening van het leven tijdens de lockdown van corona. Comedians en acteurs konden uiteraard weinig werken door alle maatregelen en Bo Burnham is niet bij de pakken neer gaan zitten, hij heeft een one-man-show ontwikkeld vol enorm catchy liedjes over voornamelijk binnenzitten en alleen zijn. Het is heel tof gemaakt, enorm herkenbaar, tegelijkertijd ondanks de comedy een soort kwetsbaar en dat heeft hij knap gedaan. Je bent gewaarschuwd: één van de nummers zal geheid de hele dag in je hoofd hangen.

Puppies hebben al vanaf hun geboorte de vaardigheid om met mensen te communiceren In een periode waarin normaal al veel mensen een puppy nemen, is dat nu nog heviger omdat mensen door corona denken dat ze genoeg thuis zijn om goed voor een hond te kunnen zorgen. Honden zijn gedomesticeerd, wat betekent dat ze zo zijn gefokt dat ze goed als huisdieren kunnen worden gehouden. Dat werkt zelfs zo goed, dat puppies al bij de geboorte klaar zijn om met mensen te communiceren. Een studie in Arizona onder 375 golden retrieverpuppies liet zien dat de diertjes al heel vroeg leren om te begrijpen wat een mens bedoelt. Bijvoorbeeld als hij ergens naar wijst. Dat bleek al vanaf de geboorte aanwezig te zijn, dus als je puppy weer eens doet alsof hij je totaal niet in de gaten heeft, dan meent hij dat dus niet echt.

Avondje drinken? Zo voorkom je een kater! Zit je lekker op een terrasje, met vrienden in de zon en hakken die alcoholische drankjes er ineens in? Het is nog niet te laat om een kater te voorkomen. Natuurlijk is het altijd verstandig om veel water te drinken. Iedereen weet dat hydrateren essentieel is, maar soms smaken de biertjes of glazen wijn gewoon te goed. De kater is vaak niet mals en bovendien hartstikke slecht voor je lijf. Onderzoekers van het Institute of Medical Science in Zuid-Korea ontdekten dat jonge groene asperges een kater kunnen voorkomen. Dat komt door het effect dat de groente heeft op je lever en het vermogen om de giftige stoffen van de alcohol eruit te filteren. Dit doet je lever zelf natuurlijk ook, maar de asperges helpen een fijn handje. Vrijwilligers die een drankje dronken met het extract, hadden minder symptomen van een kater. De bitterballen een keer inruilen voor groene asperges dan maar?

Mooi Twitter-draadje met dingen waar we treurig van worden Toe aan vermaak met een knipoog? Lees dit heerlijke draadje vol dingen waar we treurig van worden. Lullige, typisch Nederlandse gewoontes, eten en producten. Derk de Golf startte dit draadje deze week en het is gewoon fijn om doorheen te scrollen. Want hoe sneu zijn die statafels met rok eigenlijk als je het zo ziet? En wie eet er nog huzarensalades met zo'n sneu stukje mandarijn? Wat te denken van de Xenos-bordjes vol 'inspirerende' spreuken? Neem het vooral niet te serieus en: enjoy!

Start van het EK voetbal Vandaag is de start van het EK voetbal! Dus trek die oranje cape/ jurk/ t-shirt uit de kast. Maar nog niet vandaag, want de eerste wedstrijd van het Nederlands elftal is pas zondag. Zijn we favoriet voor de titel? Nee. Maakt dat het toernooi minder leuk om naar te kijken? Ook nee. Want het blijft spannend en we hopen altijd dat het uiteindelijk toch goed uitpakt. Favorieten voor de titel zijn België, Frankrijk en Duitsland. Maar vlak ook Spanje, Italië en Portugal niet uit. Dit keer zijn wij echt een underdog en dat is best een lekkere positie toch? Veel plezier met kijken!