Britney Spears wil zeggenschap over leven nu echt terug en kan rekenen op veel (online) steun

We beginnen even met een terugblik. Want Britney Spears kennen we allemaal, maar vooral als de popster uit de late jaren 90 en begin jaren 00. Je weet vast ook nog wel dat ze voor het oog van de hele wereld, dankzij paparazzifotografen, compleet is ingestort. Dat was voor Brit het moment waarop ze steeds meer de controle over haar eigen leven begon te verliezen. Ze staat al jaren onder curatele van vader Jamie Spears.

Free Britney

Volgens insiders en fans is die curatele niet uit vrije wil en gebeurt er van alles waar wij geen weet van hebben. Daarom werd de #FREEBRITNEY-beweging trending, kwam er een documentaire en nu is er weer nieuws. Want waar de zangeres zelf altijd haar lippen stijf op elkaar hield, heeft ze zich nu uitgesproken. En kan meteen rekenen op veel (online) steun.