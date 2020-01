Dolly Parton gaat viral met haar #dollypartonchallenge

Zangeres Dolly Parton postte begin deze week op Instagram nietsvermoedend een collage van 4 foto's. Hiermee laat ze zien hoe anders mensen zich profileren op social media kanalen. Onder de foto schreef ze "Get you a woman who can do it all".

Dolly Parton gaat viral

De post op Instagram werd al snel wereldwijd opgepikt en ging viral. Natuurlijk doen veel beroemdheden haar na en ook een aantal merken zagen het als een kans om er een goede grap van te maken. Geen idee waar we het over hebben? Het gaat om deze post: