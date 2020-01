​Tinder weet wanneer je een catfish bent

Niet voor niets is de Twitter-handle van de Amerikaanse president Trump @ realDonaldTrump : er zijn tientallen fake/fun accounts met een Donald Trump-achtige naam en foto te vinden. Nu is het daarbij vaak wel duidelijk dat het niet om de echte Donald Trump gaat, maar het is toch fijn dat het blauwe vaantje er is om iet zekerder te weten dat het niet de echte is.

Je kent het vast wel van Twitter en Instagram : een blauw labeltje. Het is niet zoals in WhatsApp dat het betekent dat iemand je berichten heeft gelezen, het betekent simpelweg dat iemand heeft geverifieerd dat hij is wie hij is. Er wordt namelijk nogal vaak gedaan alsof men iemand anders is.

Als je iets hebt geleerd van programma’s als Catfish of The Circle, dan is dat waarschijnlijk dat andermans foto’s gebruiken op je eigen profiel je uiteindelijk zal nekken. Doen alsof je iemand anders bent, of op zijn minst foto’s van een ander gebruiken, dat wordt catfishen genoemd. Je ziet het niet alleen op social media, ook binnen een datingapp als Tinder wemelt het ervan. Maar, Tinder weet wanneer het met een catfish te maken heeft.

Niet dat het een waterdicht systeem is: het is ook voor het menselijk oog soms moeilijk te zien of iemand op de ene foto dezelfde persoon is als op de andere. Zeker als iemand van haarstijl, haarkleur of omvang verandert. Tinder heeft niets gezegd over wat er gebeurt nadat een profiel een blauw vaantje heeft en of er daarna nog iets gecheckt wordt wanneer ze hun profielfoto’s veranderen.

De catfishtest houdt in dat je een selfie maakt in realtime. Je moet daarop precies zo poseren als het model in het voorbeeld. Tinder’s community-team ontvangt deze foto en kan bevestigen dat de gebruiker inderdaad dezelfde persoon is als op zijn of haar profielfoto’s. Zo ja, dan ontvang je dat blauwe vaantje. Hiermee kun je aan andere swipers laten zien dat jij echt bent wie je op je foto’s laat zien.

Why Twitter hasn't opened it's own chain of restaurants with an all you can eat catfish buffet is totally beyond me.

Catfishtest

De catfishtest is één van de diverse opties die naar de app komen om dating veiliger te maken. Zo wordt er langzaam een soort bot uitgerold die detecteert of er beledigende dingen worden gezegd en wordt er gevraagd of Tinderaars er last van hadden. De Noonlight-integratie is er nu alleen nog voor Amerikaanse Tinderaars: hierin zit een veiligheidscentrum waarmee je direct de veiligheidsdiensten kunt contacteren in Tinder.

Je kunt andere daters met een badge laten zien dat een synchronisatie hebt lopen tussen Tinder en Noonlight. Het geldt een beetje als een beveiligingssticker op de voordeur van je huis: het is een waarschuwing dat je beveiligd bent. Je hoeft door Tinder en Noonlight samen niet per se aan een vriend(in) te vertellen dat je op date gaat en met wie: je vertelt dit dan aan Tinder en Noonlight.

Noonlight

Is er iets aan de hand, dan kun je met één druk op de knop in Noonlight aan de bel trekken. Die knop indrukken kan geannuleerd worden als je op tijd de pincode intoetst, maar doe je dit niet dan worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld.

Dit is op dit moment alleen nog mogelijk in Amerika, wat sowieso een land is met een zeer aanwezige datecultuur. Maar, of je nu in Amerika bent of niet: het is altijd verstandig om een bekende op de hoogte te stellen als je met een onbekende op date gaat. Ook als die onbekende een blauw vaantje heeft. Hoewel: of en wanneer die blauwe vaantjes naar Nederland komen, dat is nog onbekend.