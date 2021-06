Goed nieuws: oplossing voor dengue, tv-serie over zielenknijper en mondkapje kan in de prullenbak

Welkom bij weer een nieuwe editie vol goed nieuws. Na een heerlijk zonnige week kunnen we weer even afkoelen met regen en lagere temperaturen. Misschien is dat stiekem ook wel lekker? Als echte Nederlanders klagen we natuurlijk massaal over het weer. Of het nu warm is, koud, of regent. Wat sowieso fijn is om te melden: de kans is groot dat we binnenkort van die ellendige mondkapjes af zijn. Laten we eerlijk zijn, niemand vond het prettig om die dingen te dragen. En er is meer fijns te melden, zoals de nieuwe serie The Shrink Next Door op Apple TV+ en de zekerheid dat het Nederlands Elftal al door is naar de achtste finales. sit back, relax and enjoy al dit fijne nieuws!

Paul Rudd en Will Ferrell zijn hilarisch in The Shrink Next Door Je zal maar naast een psychiater wonen. De serie The Shrink Next Door draait om twee mannen die wel heel close worden. De ene is een psychiater voor de sterren gespeeld door Rudd, de andere een patiënt gespeeld door Ferrell. Ze wonen nog niet naast elkaar, maar in deze serie volgen we de ietwat ongezonde relatie tussen de twee, die onder andere inhoudt dat ze wel buren worden. Deze Apple TV-serie start op 12 november.

Geweldige doorbraak tegen dengue Dengue, ook wel bekend als knokkelkoorts, is een enorm groot probleem in Azië en Afrika. Echter blijkt dat de muggen tegenwoordig niet alleen de epidemie van dengue veroorzaken: wetenschappers hebben ervoor gezorgd dat de muggen mensen ook de Wolbachia-bacterie geven. Hierdoor is het aantal infecties met dengue in Indonesië al 77 procent minder, want de bacterie zorgt dat dengue zich niet kan delen. Dat is een groot aantal en hopelijk kan dat zich snel over de wereld verspreiden, want jaarlijks zijn er over de hele wereld 100 tot 400 miljoen infecties met de knokkelkoorts. Een sterk staaltje wetenschap!

Nieuw ras reuzenneushoorn ontdekt in Noord-China Als je van plan bent om archeoloog te worden, doe dat dan in Noord-China, want daar is het regelmatig raak als het gaat om fossielen. Er is er nu één ontdekt die een volledig nieuw ras reuzenneushoorn toont. Het moet een van de grootste landdieren zijn die ooit op aarde leefde. Hij behoort tot het gen Paraceratherium en heet Linxiaense. De schofthoogte van het beest was een kleine 5 meter en hij woog zo’n 15 tot 20 ton. Dat is meer dan de grootste Afrikaanse olifant ooit. Met zijn lange nek kon hij makkelijker bij eten komen en hij had een soort slurfje. Een hoorn had hij niet, maar toch wordt hij wel in de neushoornfamilie geschaard. Helaas leefde zijn familie van paraceratherium slechts 11 miljoen jaar.

Afscheid van de mondkapjes Het gaat goed met de coronacijfers in alle opzichten. Want het aantal besmettingen daalt, het aantal ziekenhuisopnames ook en steeds meer mensen zijn gevaccineerd. Daarom worden, eerder dan verwacht, weer versoepelingen doorgevoerd. Vanavond staat een persconferentie gepland waarin waarschijnlijk wordt aangekondigd dat we geen mondkapjes meer hoeven te dragen in openbare ruimtes. Het openbaar vervoer en vliegvelden zijn nog wel uitgezonderd. Wat ons betreft is dit goed nieuws, want het was toch een enorm gedoe altijd. De persconferentie staat gepland voor 19.00u vanavond.

Als je huis naar vis ruikt dan is er vuur - en nog een aantal handige weetjes die je leven kunnen redden Soms vind je een lijstje waar je gewoon heel veel profijt van kunt hebben in het leven. En omdat we van weetjes houden, delen we er hier graag een paar. De kans dat je huis af fikt is gelukkig klein, maar je kunt maar beter wel gealarmeerd zijn als het zonder reden naar vis ruikt in je woning. 9 van de 10 keer staat er dan een elektrisch apparaat in brand.

Ben je in het buitenland en heb je direct hulp nodig maar ken je het alarmnummer niet? 112 verbindt je altijd door naar de lokale alarmcentrale.

Als je ooit achterna wordt gezeten door een ijsbeer, trek dan je kleding uit terwijl je wegrent. De beer zal altijd eerst eraan gaan ruiken voordat 'ie weer achter je aan komt rennen.

Denzel Dumfries nu al held van het EK Denzel Dumfries was al een held toen hij de 3-2 maakte in de wedstrijd tegen Oekraïne en ook gisteren speelde hij goed en scoorde. Denzel is nu al de held van het EK voor Oranje. De buitenlandse media schrijven vol lof over hem en sowieso krijgt ons team goede kritieken. We zijn de outsider die misschien wel hoge ogen gaat gooien. Het Nederlands Elftal zit vol sterspelers en het gaat best lekker tot zover. We zijn al zeker van een plek in de achtste finales. Laten we hopen op nog veel mooi spel en doelpunten van Dumfries. De Spaanse media noemen de PSV'er nu al 'een van de verrassingen van het EK voetbal. De volgende wedstrijd, tegen Noord-Macedonië, vindt maandag om 18.00u plaats.