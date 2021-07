Goed Nieuws: je eet geen spinnen in je slaap en NASA’s adembenemende Jupiter-animatie

Onstuimiger dan de afgelopen week komen we ze niet vaak tegen, dus tijd voor een welverdiende Goed Nieuws op deze vrijdag. Met vandaag onder andere NASA’s Juno, geblinddoekt Mario spelen, Naked Singularity en hoe zit het met spinnen eten in je slaap? NASA’s Juno vloog langs Jupiter en dat is prachtig Het is wat dramatisch in scene gezet met de muziek van Vangelis eronder, maar aan de andere kant heeft NASA groot gelijk. De animaties gemaakt, gebaseerd op de reis die ruimtevaartuig Juno heeft afgelegd, zijn adembenemend. Je ziet onder andere een maan genaamd Ganymede en de planeet Jupiter. Het is zo mooi dat je zou willen dat het echte beelden waren van de ijsmaan Ganymede. Juno vloog er op 7 juni dit jaar als eerste ruimtevaartuig heel dichtbij. Dichterbij dan ons in twee decennia was gelukt.

John Boyega balanceert tussen goed en kwaad in de trailer van Naked Singularity Naked Singularity is een succesvol boek. Zo succesvol, dat onder andere Ridley Scott het een goed idee vond om er een film van te maken. Regisseur Chase Palmer wist onder andere John Boyega, Olivia Cooke en Ed Skrein bereid te vinden om in de film te spelen. Deze film draait helemaal om het opfokken van het systeem. Hoe werkt de wereld en kun je daar iets aan veranderen? Dat wordt bekeken in Naked Singularity, door een advocaat die vast zit in een systeem, maar ook in het verschil tussen recht en onrecht. 6 augustus in de bioscoop.

Deze bizarre en enge feitjes zijn gelukkig niet waar Er zijn van die Broodje Aap-verhalen die zo hardnekkig de ronde doen, dat je gewoon niet eens meer twijfelt aan de echtheid ervan. Want we eten toch allemaal spinnen in onze slaap? Nou, er blijken dus behoorlijk wat van die 'feitjes' eigenlijk gewoon onzin te zijn. Lekker dan! Dus: zegt het voort, want zo zit het: Mensen eten geen 8 spinnen per jaar tijdens hun slaap. Sterker nog, de kans is sowieso klein dat je ooit een spin doorslikt tijdens je slaap. Spinnen vinden ons eng en voordat 'ie toch in je mond belandt zou jij al wakker zijn.

Napoleon Bonaparte was helemaal niet zo klein. Met zijn 1.50m had hij een redelijk gemiddelde lengte voor een man in die tijd.

Bliksem kan wél 2 keer op dezelfde plek inslaan. Neem het Empire State Building bijvoorbeeld, dat gemiddeld 25 keer per jaar wordt getroffen.

De Chinese muur is niet te zien vanuit de ruimte, volgens NASA.

Slik je per ongeluk kauwgom door? Gelukkig verlaat het je lichaam binnen enkele uren of hooguit dagen. Dat je lijf er 7 jaar over doet om het te verteren, is grote onzin.

Meghan Markle gaat nieuwe Netflix-serie maken Niemand minder dan Meghan Markle gaat voor Netflix een animatieserie maken. De serie krijgt de naam Pearl en gaat over een 12-jarig meisje. Harry en Meghan hebben een deal gesloten met Netflix en maken de komende jaren series, documentaires en kinderprogramma's voor de streamingdienst. Wanneer we naar de nieuwe animatieserie kunnen kijken is nog niet bekend., "Net als veel meisjes van haar leeftijd is heldin Pearl op weg om zichzelf te ontdekken terwijl ze de uitdagingen van het alledaagse leven moet overwinnen", vertelt de hertogin van Sussex in een verklaring.

Bloedsuiker testen zonder pijnlijke prik: ideaal voor diabetespatiënten Goed nieuws voor mensen met suikerziekte. Misschien zijn er binnenkort geen pijnlijk prikken in de vinger meer nodig om een bloedsuikertest uit te voeren. De eerste pijnvrije diabetestest ter wereld lijkt eraan te komen in 2023. Een speekseltest is de oplossing. Bedekt met een natuurlijk enzym - glucose-oxidase - reageert de biosensor op speeksel, waardoor een reactie ontstaat die een elektrische stroom genereert. Deze stroom kan worden gedetecteerd en gemeten om zeer nauwkeurige glucosewaarden te onthullen die kunnen worden geleverd via een smartphone-app. Een enorme innovatie voor diabetespatiënten!

Gamer plaatst nieuw wereldrecord geblinddoekt Super Mario Bros. spelen Is er een game die jij geblinddoekt kunt spelen, waarbij je toch zonder kleerscheuren het einde van het level haalt? Speedrunner Crescendo kent wel zo’n game: Super Mario Bros. Het lukte hem om niet alleen het einde van het level te halen, maar gewoon de hele game uit te spelen. Nogmaals: geblinddoekt. Het gekste van dit verhaal is nog wel dat het hem een nieuw wereldrecord heeft opgeleverd. Hij haalde het einde van Super Mario Bros. in 11 minuten en 55 seconden. Hoe hij het deed? Hij denkt dat het feit dat hij muzikant is erg helpt bij het tellen van de seconden, waardoor hij bepaalde levels goed is doorgekomen. Zeer indrukwekkend.