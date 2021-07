Goed Nieuws: Hotdog-broodjespetitie, thuiswerkdieren en nieuw seizoen Atypical

De sfeer zit er sinds de aankondiging van de persconferentie niet meer zo goed in, maar laten we niet bij de pakken neer gaan zitten. We hebben een thuiswerkfilmpje om je dag beter te maken, maar ook een trailer van één van de meest kleurrijke Disney-films ooit, plus het 4e seizoen van Atypical. Heinz start een petitie omdat hotdogbroodjes in 6-packs zitten Je zou denken dat er grotere problemen in de wereld zijn, maar aan de andere kant is het ook wel lekkere afleiding (letterlijk en figuurlijk): worstmakers stoppen altijd 10 hotdogs in een verpakking. Om redenen die niemand weet, heb je altijd de keuze uit zes of twaalf hotdogbroodjes. Een ramp! Het klinkt misschien een beetje overdreven, maar het werkt uiteindelijk toch verspilling in de hand. Vandaar dat Heinz pleit voor 10 broodjes. Zo gebruiken we natuurlijk meer ketchup, slimmeriken.

Thuiswerkmoe? Dit thuiswerkfilmpje beurt je op We wachten allemaal in spanning af, want vanavond is er weer een coronaviruspersconferentie. Veel kantoren laten hun personeel druppelsgewijs weer binnenkomen, maar komt daar binnenkort toch weer een einde aan? Of je nu van thuiswerken houdt of niet, er is het afgelopen jaar veel te lachen geweest. Kinderen van collega’s die ineens binnenkomen met de raarste vragen, huisdieren die even hun kont schudden voor de camera en partners die nietsvermoedend tandenpoetsend langslopen. In de onderstaande compilatie zie je hoe dat op grappige wijze misgaat bij nieuwslezers:

Disney komt met het ultra-kleurrijke Encanto De poster is prachtig, maar dat niet alleen: Disney komt met een nieuwe animatiefilm genaamd Encanto, die gaat over een Colombiaans dorpje vol magie. Best vervelend als iedereen een gave heeft, behalve jij. In deze film overkomt het Mirabel (Stephanie Beatriz). Hoe dat verder gaat is een mysterie, want de trailer is wat dat betreft nog fijn vaag. Encantado verschijnt 24 november in de bioscoop (ja, alleen in de bios, dus geen dure Disney+-pre-release).

Instagramaccount Cursed: bizarre foto's waar je 2 keer naar moet kijken Wat zou het internet en social media zijn zonder gekke foto's en filmpjes? Precies, helemaal niets! Instagramaccount Cursed gaat niet over de perfecte lijven of mooiste plaatjes. Hier vind je juist heel gekke 'vervloekte' foto's. Neem maar een kijkje op het account van Cursed en oordeel zelf. Zeker goed voor een half uurtje plezier en soms te bizar voor woorden. Enjoy!

4-daagse werkweek groot succes in IJsland Misschien ben je niet alleen het thuiswerken zat, maar vind je werken sowieso een noodzakelijk kwaad. In IJsland heeft een proef plaatsgevonden waarin ze werknemers een dag in de week minder lieten werken. And guess what? De productiviteit bleef onveranderd of verbeterde zelfs. In dit geval werd de werkweek ingekort tot 35 uur. Het onderzoek werd in 2019 afgerond en inmiddels werkt 86% van de IJslanders nu geen traditionele uren meer. Misschien iets om ook aan jouw werkgever voor te leggen?

Seizoen 4 van Atypical op Netflix Ben je fan van de serie Atypical? Dan is vandaag een mooie dag, want seizoen 4 is nu te zien op Netflix. De populaire serie draait om een tiener met een stoornis binnen het autismespectrum, die op zoek gaat naar de liefde. Daarin sleept hij zijn familie mee, wat het een mooie en ontroerende serie maakt. En nu is daar seizoen 4, wat meteen het laatste deel is. Goed en slecht nieuws dus voor fans van de serie. Benieuwd hoe het verhaal over Sam afloopt? Je ziet het vanaf vandaag!