Goed nieuws: recordaantal medailles op Olympische Spelen en LEGO van Harry Potter

Welkom bij weer een nieuwe editie van onze Goed Nieuws-rubriek. Elke vrijdag serveren we hier fijne berichten. Want gelukkig is er altijd ook veel fijn nieuws te melden. Deze week vertellen we je onder andere meer over de nieuwe LEGO van Harry Potter en het recordaantal medailles dat we nu al hebben behaald op de Olympische Spelen. Pak er even een kop koffie, thee of borrel bij en laat je overladen met positieve berichten. Enjoy en een goed weekend!

LEGO van Harry Potter Ze blijven ons verbazen daar in Denemarken. Bij LEGO maken ze de laatste jaren steeds meer prachtige sets. Soms zijn ze speciaal ontworpen voor volwassenen, soms voor kinderen en de LEGO van Harry Potter willen we denk ik allemaal wel hebben. Er waren al een aantal mooie bouwwerken te koop, maar nu komen de allermooiste items: de iconen. Want wie wil er nu niet een bouwwerk maken en neerzetten van uil Hedwig? Wij willen alles hebben en schamen ons er in ieder geval niet voor. Wingardium Leviosa! Vanaf 2 september te koop.

Recordaantal medailles voor Nederland op Olympische Spelen 'We' doen het heel goed op de Olympische Spelen. Ondanks dat de atleten het bijna helemaal zonder publiek moeten doen, de prestaties zijn heel bijzonder. De Spelen duren nog 3 dagen, maar we hebben nu al ons record uit 2000 (Sydney) overtroffen. Inmiddels staat de teller op 26 maar wanneer dit bericht verschijnt kan dat aantal al achterhaald zijn. Daarmee staan we nu op plaats 10 en daar mogen we heel trots op zijn! Kijk voor de actuele medaillespiegel hier.

De liefste en grappigste kattenfoto's uit Japan We blijven nog even in Japan. Katten hebben een speciaal plekje in ons hart en het is bijna (weer) International Cat Day. Redenen genoeg om je te wijzen op dit fijne Instagram-account van Masayuki Oki. Alle teksten zijn in het Japans, maar we komen er natuurlijk voor de foto's. De fotograaf struint de straten af om zwerfkatten vast te leggen op camera. Het liefst zet 'ie ze op een bijzondere manier op de gevoelige plaat en dat laten katten zich natuurlijk geen twee keer zeggen. Met 248k volgers is hij in zijn fotografie behoorlijk goed geslaagd.

Nieuwe teaser van Cobra Kai seizoen 4 Cobra Kai was altijd van YouTube, maar inmiddels staat het op Netflix en heeft het weer enorm veel aan populariteit gewonnen. De hoofdrolspeler is binnenkort bijvoorbeeld te zien in He’s All That, een Netflix-film. Van Cobra Kai hebben we al drie seizoenen gehad, maar het vierde seizoen is in aantocht en die belooft conflict. We weten nog precies wanneer dat vierde seizoen er eindelijk is, maar het is in december dit jaar. Er wordt in ieder geval weer volop gevochten in dat seizoen. Check hieronder de trailer.

14 films aangekondigd voor South Park + 4 seizoenen We wachten nog op het 25ste seizoen van South Park, dat in 2022 schijnt te starten, maar Comedy Central kan geen genoeg krijgen van de satirische animatieserie. Het heeft bij voorbaat alvast 4 extra seizoenen aangekocht, terwijl we eerder al begrepen dat het drie seizoenen had bijbesteld. Kortom, South Park gaat nog in ieder geval tot 30 seizoenen door. Daarnaast komen er ook 14 (?!) films van South Park naar Paramount+, waarvan twee nog dit jaar.

Puppy-ogen zijn een evolutionaire aanpassing van honden Of je nu mens bent of hond: puppy-ogen werken AL-TIJD. Gewoon even grote ogen opzetten, onschuldig kijken en als het even kan je hoofd iets draaien. Honden doen het al duizenden jaren en dat is niet zomaar. Hun gezichtsanatomie schijnt de afgelopen duizenden jaren zelfs te zijn veranderd om zo goed mogelijk puppy-ogen te maken en daarmee beter met mensen te kunnen communiceren. Honden hebben een andere spieropbouw boven hun ogen gekregen dan wolven, omdat zij hun wenkbrauwen moeten oprichten. Wolven niet. Hondenogen lijken hierdoor wat groter, wat ze meteen wat meer menselijk maakt. En dus heel puppy-achtig, zo blijkt.