Goed nieuws: House of Gucci, dromende dieren en olympische medaille dankzij condoom

Kleurrijke game The Artful Escape verschijnt 9 september

Nu veel grote games door onder andere corona flinke vertragingen oplopen, is het vrij spel voor de indies. De spotlight pakken ze, mede door hun mooie visuele stijl en indringende verhalen. Een indiegame om in de gaten te houden is The Artful Escape, gemaakt door het Australische Beethoven & Dinosaur. Deze game zit vol bekende stemmen, namelijk die van Lena Headey (Game of Thrones), Jason Schwartzmann (Scott Pilgrim) en Mark Strong (Kingsman).