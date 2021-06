De bioscopen zijn weer geopend: 5 films die je op groot scherm wil zien

Hoera! Eindelijk zijn sinds vandaag de bioscopen weer geopend en kun je dus films weer eens op groot scherm bekijken. Toch een heel andere ervaring dan thuis op de bank. Hoewel er nog wel een aantal maatregelen gelden, zo moet je online een ticket kopen en mogen er maximaal 50 bezoekers in een zaal zitten. Wij doken in het filmaanbod, want welke films moet je zien nu het weer kan?

1. De slag om de Schelde De slag om de Schelde is een nieuwe Nederlandse oorlogsfilm, die extra goed tot zijn recht komt in de bioscoop. Het verhaal speelt zich af in 1944, toen de Duitsers tegen de geallieerden vochten op het Zeeuwse Walcheren. De film zit vol spectaculaire acties en spannende scènes. In eerste instantie was het de bedoeling dat De slag om de Schelde in 2020 in première zou gaan, precies in het jaar waarin we 75 jaar bevrijding vierden. Het maakt de film niet minder spectaculair. Houd je van oorlogsfilms, wil je je kennis over deze 'vergeten' slag opkrikken en Draco Malfidus (Tom Felton) eens in een andere rol zien? Dan raden we je aan om snel een stoeltje te reserveren.

2. De Oost We blijven nog even in de Nederlandse films. Want De Oost is ook al zo'n parel van eigen bodem. Over de film, die al even te zien is op Amazon Prime Video, schreven we al eens dit artikel. Het was de bedoeling dat de film ook op het witte doek uitgebracht zou worden en gelukkig is dat eindelijk gebeurd. De film gaat terug naar Indonesië, 1946. Een jonge Nederlandse soldaat wordt uitgezonden naar Nederlands-Indië en De Oost geeft een bijzonder tijdsbeeld, waardoor je meer leert over wat zich destijds heeft afgespeeld.

3. Godzilla vs. Kong We gaan even over op een wat luchtiger film: Godzilla vs. Kong. Het is precies wat je er waarschijnlijk van verwacht. De twee monsters gaan in deze film de strijd met elkaar aan. Wie is de koning der monsters op aarde? Leuk weetje: Tom Holkenborg, die je waarschijnlijk beter kent als JunkieXL, is componist van de film. Tom is een enorme fan van de King Kong Stips en verzamelaar van Godzilla films. Het is misschien niet de allerbeste film die nu draait, maar vermakelijk is 'ie zeker.

4. Nobody Nobody valt in de categorie actiethriller. De film gaat over Hutch en zijn familie. Na een inbraakpoging, waarbij hij weigert zichzelf en zijn gezin te verdedigen, nemen zijn vrouw en zoon afstand van hem. Hutch duikt in zijn verleden en daardoor komt hij op een duister pad terecht. Oude gevaren laaien weer op en uiteindelijk moet Hutch zijn familie redden van een gevaarlijke crimineel. Hij wil nooit meer gezien worden als een nobody. De film krijgt vrij goede kritieken en een 7,4 op IMdB.

5. The Conjuring: The Devil Made Me Do It Een nogal lange titel voor deze horrorfilm. Een verhaal vol verschrikkingen, moord en kwaad, waarin een jonge moordverdachte beweert door de duivel te zijn bezeten en daardoor tot moord in staat was. Een sensationeel waargebeurd verhaal en dat is precies waarom het je kippenvel bezorgt. We volgen paranormaal onderzoekers Ed en Lorraine Warren. Heeft de jongen deze moord echt gepleegd terwijl hij door de duivel was bezeten?