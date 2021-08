​Reddit denkt dat het 10 miljard dollar waard is

Het ziet dus niet voor niets de toekomst zeer rooskleurig in. “We zijn optimistisch dat we niet alleen over de middelen en het kapitaal beschikken om ons groeipad voort te zetten. Maar dat ook onze investeerders onze visie steunen en hun belangen in onze toekomst willen vergroten. We zullen tot 700 miljoen dollar aan financiering ophalen in onze zesde investeringsronde. We verwachten vervolgens een waardering van meer dan 10 miljard dollar.”

Reddit schrijft in een blog : “We hebben op alle fronten veel vooruitgang geboekt. Van het in dienst nemen van onze eerste chief financial officer en het uitbouwen van een uitgebreide financiële functie. Dit jaar markeerde Reddit zijn eerste kwartaal van 100 miljoen dollar aan advertentie-inkomsten (2e kwartaal 2021). Dat is een stijging van 192 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar.“

Reddit is nog niet begonnen, maar het is van plan om een investeringsronde te houden. Het denkt daarin 700 miljoen dollar (een kleine 600 miljoen euro) binnen te kunnen krijgen. Als dat lukt, dan zou Reddit meer dan 10 miljard dollar waard zijn.

10 miljard dollar

Reddit wil de investeringsronde niet doen om te kunnen zeggen dat het 10 miljard dollar waard is: het wil strategische investerigen doen. Het doelt dan vooral op expansie naar het buitenland, maar ook om advertenties op Reddit scherper in de markt te zetten. Het verwacht dat daarbij extra banen beschikbaar komen. Hoewel het een nogal pittige houding is, is het niet helemaal gestoeld op niets: in de vorige investeringsronde (eerder dit jaar) werden honderden miljoenen opgehaald. Dat was ook het moment waarop het platform uitbreidde naar Australië, Canada en het Verenigd Koninkrijk.

Reddit wordt niet alleen gebruikt om geestige gifjes en memes op te delen. Het is onder andere enorm veel in het nieuws geweest door de manier waarop mensen zich verenigen op het platform. Dat doen mensen bijvoorbeeld met als doel elkaar op te hitsen om aandelen te kopen in de gamewinkel Gamestop. Door de vele speculatie en bepaalde Amerikaanse regels kon er op die manier heel veel winst worden gemaakt of was er in ieder geval hoop dat dat zou gebeuren. Echter werd het aandeel van Gamestop hierdoor zo hoog, dat het niet meer goed vertegenwoordigde wat Gamestop nu werkelijk was.

Kortom, Reddit is enorm invloedrijk, maar heeft dat eigenlijk niet zozeer aan zijn investeerders te danken, maar geheel aan de community. Mensen zorgen dat Reddit leeft, maar dus ook dat andere bedrijven sterven.