​Google harkt een bizar recordbedrag binnen met de zoekmachine

Deze tijd wordt vaak komkommertijd genoemd door de zomervakantie, maar dit is ook een moment waarop veel bedrijven hun periodecijfers bekendmaken. In een wereld die diep in een pandemie zit, zijn die cijfers soms enorm afwijkend. Dat is ook te zien bij Google.

Google gaat lekker Het eerste kwartaal van 2021 liet al zien dat Google goed boert. Het wist een record van 17,9 miljard dollar aan winst te genereren. Dat is al een bedrag waarvan de onderkaak naar beneden valt en de wenkbrauwen omhoog schieten, maar het kan nog beter. Google wist in het tweede kwartaal van 2021 een recordbedrag aan omzet bij elkaar te verdienen van 61,9 miljard dollar. Het winstgedeelte daarvan is 18,5 miljard dollar. Dat is bijna een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Google’s winst komt niet alleen uit de zoekmachine, maar dat is wel één van de grote, drijvende krachten. Google Search ging van 14 miljard in het tweede kwartaal van 2020 naar 35,9 miljard in het tweede kwartaal van 2021. De zoekmachine wordt waarschijnlijk extra gebruikt omdat mensen informatie zoeken over het coronavirus en de vaccinaties. Wat ook goed werkt voor Google is de aankoop van YouTube. Het videoplatform wist ook bijna te verdubbelen als we de kwartalen vergelijken. Vorig jaar was de omzet 3,8 miljard dollar en dat is nu gegroeid naar 7 miljard dollar.

YouTube Shorts YouTube is al jaren een heel populair platform, maar blijkbaar werpt innovatie op YouTube zo zijn vruchten af. Google geeft aan dat de Shorts een enorm succes zijn en dat deze kortere varianten van YouTube-filmpjes 15 miljard dagelijkse views hebben. In maart was dat nog 6,5 miljard views, dus de TikTok-kopie introduceren op de moeder der internetvideo’s was een goede keuze van Google en YouTube. Het is nu aan Google om zijn Cloud-tak verder uit te breiden. Waar bekende Google-producten allemaal goed presteren, heeft Cloud wat langer nodig om inkomsten te genereren. Google Cloud is nog steeds niet winstgevend en de afdeling heeft 591 miljoen dollar verloren. Wat Google’s Pixel-telefoons binnenbrengen, dat is onbekend, want Google laat wel wat cijfers weten: het laat niet het achterste van zijn tong zien. Pixel wordt ietwat oneerbiedig onder de categorie ‘Google Overigen’ geplaatst.