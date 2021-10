Goed Nieuws: paddestoelen tegen depressie en You seizoen 3 op Netflix

Het weekend staat voor de deur! Maar voor het zover is staan we eerst stil bij goed nieuws en groot televisienieuws van deze week: de uitreiking van de Televizier-Ring 2021. Ben jij juist bezig met de toekomst? Met de donkere, koude winter voor de deur kun je misschien wel wat positiviteit gebruiken. Dat komt in de vorm van een paddestoel. Of wil je met het herfstweer lekker binnenblijven? Seizoen 3 van You staat nu op Netflix. Lees snel verder! De Kinderen van Ruinerwold wint de Televizier-Ring 2021 Gisteren werden de grootste televisieprijzen van Nederland weggegeven en het ging wat de ultieme prijs (de Gouden Televizier-Ring 2021) tussen Mocro Maffia, Een Huis Vol en De Kinderen van Ruinerwold. We hadden al verwacht dat Mocro Maffia na alle ophef (en met het vele vloeken) waarschijnlijk naast zou grijpen, al komt dat ook omdat de winnaar simpelweg enorm sterk is: De Kinderen van Ruinerwold ging er met de prijs vandoor.

Halle Berry is een kick-ass bokser in haar eigen regiedebuut Bruised Halle Berry is in de nieuwe Netflix-film Bruised niet alleen de hoofdrolspeler Jackie Justice: ze is ook de regisseur van de film. Het is voor het eerst dat de Oscarwinnares een film regisseert. Dit belooft enerzijds een typische boksfilm te worden waarvan we zo houden, maar anderzijds toch met een verrassende invalshoek: tot nu toe hebben nog weinig vrouwen zich gewaagd aan dit genre. Bruised verschijnt 24 november op Netflix.

Depressie? Eet paddestoelen! We weten dat Mario vooral groter wordt van paddestoelen, maar wist je dat hij er waarschijnlijk ook minder depressief van wordt? Onderzoekers van Penn University hebben ontdekt dat paddestoelen (echte, dus niet de gamevariant) nog grotere wondermiddelen zijn dan we al dachten. Ze werken bij afvallen, ze verlagen het risico op kanker en ze blijken nu ook nog van goede invloed te zijn op je geestelijke staat. Er schijnt een antioxidant in te zitten dat goed werkt tegen bipolaire stoornissen, depressies en schizofrenie. Het mooie is dat paddestoelen perfect kunnen met pasta, rijst én aardappelen, dus het is heel makkelijk om ze elke dag te eten. Eet smakelijk!

Seizoen 3 van You nu op Netflix De gestoorde en intrigerende Joe Goldberg is terug! Seizoen 3 van You staat vanaf vandaag op Netflix en dat belooft weer veel goeds. Of eigenlijk slechts, want de serie doet je regelmatig huiveren. Joe ziet er zo normaal uit voor de buitenwereld, maar we weten inmiddels dat de man een enorme creep is. Samen met Love verwacht hij een baby, dat konden we al zien aan het einde van seizoen 2. Joe en Love zijn aan het begin van seizoen 3 inmiddels getrouwd en verhuisd naar Noord-Californië. Daar blijken de verleidingen voor hem en zijn vrouw op de loer te liggen, op meerdere vlakken. Verwacht weer een seizoen vol stalking, intriges en gestoorde situaties!

Nieuwe single van Stromae Vroegen we ons een tijdje geleden nog af wat er is gebeurd met Stromae, nu keert de artiest onverwachts terug. Na 6 jaar stilte lanceert hij vandaag zijn nieuwe single Santé: een ode aan diversiteit. Eerder deze week liet hij al weten in 2022 weer op te gaan treden. De afgelopen jaren is het nogal stil geweest, maar die stilte is nu dus doorbroken. Eindelijk!

Foto's van Philippe Halsman Philippe Halsman leeft al jaren niet meer, maar de fotograaf heeft blijvende indrukken achtergelaten. Letterlijk, want zijn foto's zijn niets minder dan iconisch. De sterren die hij voor zijn lens kreeg wist hij zo vast te leggen, dat we, meer dan 40 jaar na zijn overlijden, de bekende plaatjes nog zo op ons netvlies hebben. Zijn foto's van onder andere Audrey Hepburn, Marilyn Monroe, Salvador Dali en John F. Kennedy zijn tijdloos. Op deze Instagrampagina kun je ze bewonderen.

