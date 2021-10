Goed nieuws: Meteorenregen, Halloween en nieuwe Toy Story-film

Het is vrijdag en we hebben een bijzonder weekend voor de deur, want de klok gaat een uur achteruit. Dat betekent een uur langer slapen. Dat is al goed nieuws, maar er is nog veel meer goed nieuws om te brengen. Denk aan mooie kiekjes, spannende series, een nieuwe Toy Story-film en dat er 2,5 miljard jaar geleden al leven op aarde was.

Prachtige Perseid op de gevoelige plaat

Elk jaar komt de Perseid meteorenregen weer terug en hoewel het al een tijdje geleden is dat hij plaatsvond, is er een foto verschenen die zo mooi is, dat we hem gewoon alsnog plaatsen: Uros Fink ging voor de bijzondere ruimteregen naar een berg in Slovenië om kiekjes te schieten. Om precies te zijn Mangart Saddle. Hij wist het bijzondere verschijnsel perfect op de gevoelige plaat te leggen. Hij is dan ook een echte Perseid-fan en dat verbaast ons niets: de meteorenregen wordt gezien als de mooiste van het jaar.