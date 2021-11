In welk land vindt het 22e seizoen van Wie is de Mol? plaats?

Presentator Rik van de Westelaken vertrok met de kandidaten naar de parel binnen de Balkan. Een land met een roerig verleden, waar de sporen van het communisme nog steeds zichtbaar zijn. Met overweldigende bergketens, een eindeloze kust, uitgestrekte bossen en wonderschone lagunes. Het fascinerende decor van Wie is de Mol? is ... Albanië.

Vorig jaar konden we genieten van maar liefst 2 seizoenen van Wie is de mol? En al lijkt het nog maar kort geleden dat Renee Fokker bekend maakte de mol te zijn , inmiddels gaan we in rap tempo naar het nieuwe seizoen.

Kijkers in Nederland hebben via een stemtool een vrijstelling uit kunnen delen aan de voor hen minst verdachte kandidaat. Na het tellen van meer dan 25.000 stemmen, bleek Arno Kantelberg het meest verdacht door de fans. Maar is dat terecht? En wie is het minst verdacht? En wat betekent dat voor het spel? We gaan het allemaal zien in de eerste aflevering op zaterdag 1 januari om 20.30 uur bij AVROTROS op NPO 1.

Voor het eerst in de geschiedenis van Wie is de Mol? zijn de kandidaten al tijdens de opnames in augustus bekendgemaakt. Via een livestream vanaf de toen nog geheime locatie heeft AVROTROS heel Nederland de gelegenheid gegeven om live mee te kijken én invloed uit te oefenen tijdens de eerste executie.

‘Niet de Mol’



Nieuw dit seizoen is de online serie ‘Niet de Mol’, gepresenteerd door presentator en oud-kandidaat Splinter Chabot. Op de officiële website van Wie is de Mol? interviewt hij elke zaterdagavond één van de kandidaten die het spel vroegtijdig moet verlaten. De afvallers delen openhartig hoe het is om mee te doen aan het programma, wat ze hebben meegemaakt en geven daar als eerste antwoord op de vraag wat er dit seizoen gebeurt na het zien van het gevreesde rode scherm…

De officiële Wie is de Mol?-podcast



En in de geheel vernieuwde Wie is de Mol?-podcast duikt eveneens Splinter Chabot ter voorbereiding op zijn online serie in de levens van de 11 kandidaten. Welke karakters gaan er mee op reis? En wat kan er precies opgemaakt worden uit de pleidooien in de livestream? En wat kunnen we van deze groep samen verwachten? Vanaf 20 december biedt Chabot in deze 12-delige serie dagelijks een nieuw portret van één van de kandidaten.

Meer Wie is de Mol?



Kan je als molloot maar geen genoeg krijgen van Wie is de Mol? En wil je werkelijk alles weten van één van de meest succesvolle crossmediale titels van Nederland. Na de uitzendingen van het nieuwe seizoen kun je direct zappen naar MolTalk op NPO 3 voor de live-nabeschouwing met Marlijn Weerdenburg en Rop Verheijen. In het jeugdprogramma Mollenstreken gaat Lavezzi Rutjes wekelijks op zoek naar de Mol en bespreekt hij elke zondag op geheel eigen wijze de aflevering van de avond ervoor. En met meer dan 1 miljoen spelers in de Wie is de Mol?-app zorgt AVROTROS dat familie, vrienden, collega’s, maar ook onbekenden elk jaar weer de zoektocht samen starten om de Mol te ontmaskeren.

De Wie is de Mol?-podcast, vanaf 20 december te downloaden in iedere podcast-app.

Wie is de Mol?, vanaf 1 januari 2022 om 20.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO 1.

MolTalk, vanaf 1 januari 2022 om 21.25 uur te zien bij AVROTROS op NPO 3.

De online serie ‘Niet de Mol’, vanaf 1 januari te zien bij AVROTROS op wieisdemol.nl.

Mollenstreken, vanaf 2 januari 2022 om 18.45 uur te zien bij AVROTROS op NPO Zapp.

Fotocredits Wie is de Mol?: AVROTROS