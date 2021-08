Nieuw seizoen Wie is de mol? lijkt nu al te starten

Vorig jaar konden we genieten van maar liefst 2 seizoenen van Wie is de mol? En al lijkt het nog maar kort geleden dat Renee Fokker bekend maakte de mol te zijn, inmiddels zijn we maanden verder. Dus zijn de voorbereidingen voor een nieuw seizoen in volle gang. Misschien zijn de opnames zelfs al afgerond. In ieder geval willen de makers ons niet tot januari 2022 laten wachten en maken ze ons alvast warm voor het nieuwste seizoen. Er verschenen ineens 2 filmpjes op de social media-accounts van Wie is de mol. Het eerste bericht kwam donderdag online, dik 5 maanden na de laatste aflevering.

"We gaan iets doen wat we in 22 jaar nog niet eerder hebben gedaan. Op zaterdagavond bieden we alle fans de kans om via een livestream nu al de Mol te ontmaskeren", kondigde presentator Rik van de Westelaken aan.