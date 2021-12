Goed nieuws: Adele bij NikkieTutorials en nachtje IKEA door sneeuwstorm

Het is vrijdag en die staat in het teken van goed nieuws! Zo is er een wereldberoemde ster aangeschoven bij 'onze' wereldberoemde ster NikkieTutorials en konden mensen die moesten schuilen voor een sneeuwstorm terecht in de IKEA. Dat en meer in een gloednieuwe Goed Nieuws. Adele in de stoel bij NikkieTutorials Na Kim Kardashian en Lady Gaga heeft nu zangeres Adele de NikkieTutorials-behandeling gekregen. Ze werd door de Nederlandse Nikkie de Jager geïnterviewd en gemake-upt. Met de openingsvraag over of Adele het ergens niet jammer vindt dat haar artiestennaam ook haar echte naam is, is het ijs meteen gebroken. Tof dat de ster, die een zeer indrukwekkende comeback heeft gemaakt, tijd heeft gemaakt voor de beroemde vlog.

Instagrampagina met niet-Instagrammable foto's Klinkt een beetje tegenstrijdig he? De Instagrampagina 'I want to leave' staat vol met gekke foto's waar je niet heel blij van wordt. Of eigenlijk juist wel, want ze zijn totaal niet 'Instagram perfect', wat stiekem een verademing is. Wat je dan wel kunt verwachten? Belachelijke, schattige en gekke foto's, zonder enige context. Je hebt dus geen idee van het verhaal erachter en dat maakt het juist zo leuk. Dat verzin je lekker zelf. Je vindt er bovendien veel dierenfoto's en die doen het bij ons stiekem altijd goed.

Farming Simulator 22 wordt meer gespeeld dan Battlefield 2042 Bij dit nieuwtje hoort een kleine disclaimer, want het gaat wel om de Steam-cijfers. Die suggereren dat meer pc-gamers Farming Simulator 22 spelen dan Battlefield 2042. Er zijn namelijk meer actieve spelers van de boerderijgame dan van de shooter. Battlefield kan rekenen op 50k gamers, maar Farming Simulator 22 heeft er wel 88k. Dat heeft niet alleen met de kwaliteit van de tractoren te maken, maar ook met het feit dat Battlefield 2042 extreem buggy is. Er wordt aan gewerkt.

Onderzoekers ontwikkelen robot die zichzelf kan voortplanten Ze doen het niet zoals andere levende organismen, maar onderzoekers hebben robots gemaakt uit levende cellen die zichzelf kunnen voortplanten. Het gaat niet om de ge-3D-printe levende inkt die zichzelf kan vermenigvuldigen, maar om Xenobots, die lijken op de Afrikaanse kikker Xenopus Laevis. Xenobots zijn synthetische levensvormen en zijn opgebouwd uit huidcellen en hartcellen van kikker-embryo's. Het zijn geen kikkers, maar hebben er dus wel eigenschappen van. De cellen zijn door een computer ontworpen om taken te verrichten zoals objecten duwen en bewegen. Dankzij kinematische replicatie kunnen deze robots zich voortplanten en dat brengt natuurlijk de nodige ethische dilemma’s met zich mee. In ieder geval is het bijzonder dat het kan en we zijn benieuwd hoe dit verder ingezet zal worden.

Dit weekend: de Grand Prix van Jeddah: zo klinkt de safety car De safety car in de Formule 1 blijft fascineren. De keihard scheurende auto heeft echter nog een geheim dat veel mensen zich nooit hebben gerealiseerd: hij klinkt geweldig. In de onderstaande video kun je dat goed horen. Fijn dat we een demonstratie krijgen, want dit geluid komt doorgaans niet boven de hoge tonen van de Formule 1-bolides uit. Dus, geluid aan en even genieten:

Steeds minder bont te zien en te koop Het dragen van bont kan echt niet meer. Je hebt namelijk geen dood dier nodig om warm te blijven. Daarom zijn we blij dat het steeds minder normaal wordt om bont te dragen. Op de catwalk zie je het gelukkig nog maar zelden en nu liet ook het grote modetijdschrift Elle weten te 'stoppen met het promoten van bont'. Je ziet dus geen bont meer in de wereldwijde edities van de tijdschriften van Elle. Gelukkig maar! We hopen dat nog veel modebladen dit voorbeeld volgen.

Nachtje IKEA pakt goed uit Een bizar nieuwtje: in het Deense Aalborg hebben klanten en medewerkers van IKEA een nacht in het filiaal doorgebracht omdat ze waren ingesneeuwd. Door een sneeuwstorm kon niemand het pand meer verlaten. Gelukkig is er aan eten, drinken en bedden bij IKEA geen gebrek dus maakten ze er met z'n allen gewoon het beste van. De winkelmanager bood iedereen een maaltijd aan en slapen gebeurde in de showroom. Klinkt bijna als iets wat we zelf ook eens willen meemaken.