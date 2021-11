​Levende 3D-inkt kan de wereld gaan veranderen

E. Coli kennen we als boosdoener die darminfecties veroorzaakt, maar het blijkt in 3D-printerinkt een held. Onderzoekers hebben diverse ontdekkingen gedaan die de wereld kunnen veranderen. Volgens Google is proteïne op basis van planten één van de belangrijkste technologische ontwikkelingen, maar het kan zijn dat 3D-printen dat nu toch overruled.

3D-printen We schreven eerder al dat een 3D-printer meer kan dan grappige dingen fabriceren. Het kan bijvoorbeeld voor een volledig huis zorgen. Hoewel, daar is wel een ietwat andere 3D-printer voor nodig dan de huis, tuin en keuken-variant. Er komt nu een nieuwe toepassing bij die waarschijnlijk zal uitmonden in meerdere toepassingen. Hoe dan? Door levende 3D-inkt te gebruiken. Het klinkt als een Sea-Monkeys-achtig experiment, maar het gaat om leven dat veel kleiner is dan dat. Denk aan hoe reclames vaak refereren aan je darmflora en hoe yoghurt vol zit met levende bacteriën, want dat is waar het hier om gaat. Er is een nieuwe soort 3D-inkt ontwikkeld waarin die eerdergenoemde E. Coli-bacterie een grote rol speelt. Onderzoekers Anna M. Duraj-Thatte en Avinash Manjula-Basavanna ontdekten dat dit inkt is die uit zichzelf meer wordt. Dat is natuurlijk de droom van iedereen met een printer: nooit meer hoeven lezen dat de cartridge (bijna) leeg is.

Printen met E. Coli Op Nature is te lezen dat de inkt bestaat uit Escherichia coli, E. Coli dus, die gemanipuleerd zijn waardoor ze nanovezels kunnen produceren. De onderzoekers omschrijven het als: “microbiële inkt die is gemaakt van genetisch gemanipuleerde microbiële cellen, om een bottom-up hiërarchische zelfassemblage van eitwitmonomeren in nanovezel uit te voeren en verder in nanovezelnetwerken die extrudeerbare hydrogels omvatten”. Oftewel: de bacteriën zijn genetisch gemanipuleerd waardoor ze de inkt kunnen laten groeien. Dat doet het omdat het eiwit opbouwt binnen microscopisch kleine vezels. Wat dat precies betekent, dat is dat je straks medicatie tegen kanker kunt printen. Ook was het mogelijk om de 3D-inkt te gebruiken om weekmakers te elimineren. Kortom, er zijn allerlei biomedische toepassingen te bedenken bij de inkt. Ook iets wat je niet zo snel zou verwachten: de onderzoekers hebben het over het maken van gebouwen op Mars en de maan, want levende cellen zijn zeer geschikt voor bouwmateriaal, juist omdat ze zich kunnen vermenigvuldigen. Deze inkt kan dus niet alleen de wereld veranderen, maar ook de werelden buiten die van onszelf.

Ethische dilemma's Voorlopig hoef je nog geen bezichtiging te boeken in het eerste huis dat wordt ge-3D-print met levende organismen uit het onderzoek. Het is alleen een onderzoek, dus de inkt wordt vooralsnog niet op grote schaal geproduceerd. Verstandig, want het klinkt alsof je het misschien ook zou kunnen inzetten voor minder positieve doeleinden. Immers zijn virussen net zo goed levende organismen, al zijn over die definitie in de biologie nog flinke discussies gaande. Discussies die waarschijnlijk ook moeten worden gevoerd over het gebruik van deze speciale levende 3D-inkt. Aan de andere kant: als we inderdaad regelmatig aan de boosterprikken tegen het coronavirus moeten geloven, dan is dat vaccin in de verre toekomst misschien handig zelf te 3D-printen.