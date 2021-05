Kun je zelf een huis 3D-printen?

De sleutel is vergeven van het eerste 3D-geprinte huis in Nederland. Gisteren was het groot nieuws. Hoe 3D-print je beton? Zijn andere items in het huis ook 3D-geprint? En natuurlijk: kun jij dat thuis ook met je 3D-printer? Veel vragen dus, waar ook een heleboel antwoorden op zijn.

Bouwgrond is schaars

Voordat we ons op 3D-printen focussen, is het handig om te weten dat het bouwen van een huis in Nederland niet het grootste probleem is. Vraag het aan mensen die op zoek zijn naar een Tiny House: een klein huisje heb je zo gevonden, maar grond om het huisje neer te zetten is niet te vinden. Landbouwgrond mag er niet voor gebruikt worden en de weinige bouwgrond die we in ons dichtbevolkte land overhebben is vaak niet te betalen. Reken jezelf dus niet te snel rijk: je kunt wel zelf een huis bouwen voor weinig geld, het is de grond die het een dure exercitie maakt.

Misschien heb je mensen met veel bouwgrond bereid gevonden om je een huis te laten bouwen op hun perceel. Je zou dan kunnen overwegen om je huis te 3D-printen. Dat in Nederland nu het eerste 3D-geprinte huis wordt bewoond, betekent niet dat het heel nieuw is. In China wordt dit bijvoorbeeld al jaren toegepast. Echter gelden in China wel andere bouwvereisten dan in Nederland, waardoor het daar iets makkelijker is om een 3D-geprinte wijk uit de grond te stampen.

Project Milestone

Het huis in Nederland, dat valt onder het Eindhovense Project Milestone, is dan ook 3D-geprint van beton. Het gaat om een gelijkvloerse woning bestaande uit 24 geprinte betonnen puzzelstukken. Het dak is dus niet van beton en ook niet 3D-geprint. Het gaat hier puur om de muren die laagje voor laagje zijn opgebouwd door een printer elders in het techrijke Eindhoven. Waarschijnlijk voel je hem al aankomen: je kunt uit je eigen 3D-printer thuis niet zo makkelijk gigantische betonblokken printen.

Sterker nog, er is een huis van Apis Core dat in 24 uur kan worden geprint (en slechts 10.000 euro kost), waar een 3D-printer on the spot het huis voor je print. Je ziet er meer van in de (ietwat vreemde) onderstaande video: