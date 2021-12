Goed Nieuws: lava op Mars, Bankzitters in Top 2000 en dinobaby ontdekt

Na een jaar dat misschien niet heel spannend was door alle maatregelen, blijft de behoefte aan goed nieuws groot. Gelukkig is dat er genoeg. Zoals bijvoorbeeld het nieuws dat YouTubers de Top 2000 zijn binnengestormd en dat er lava heeft gestroomd op Mars. En wat denk je van de ontdekking van het intacte fossiel van een dinosaurus-ei? Allemaal mooi nieuws om de kerstdagen mee in te luiden. YouTubers in de Top 2000 “Zelfs als ik verlies met tennis, maakt dat niet uit omdat mijn girl een ten is.” Met dit soort lyrics hebben de Bankzitters het naar de NPO Radio 2 Top 2000 geschopt. Het is voor het eerst dat er YouTubers met een nummer in de muzieklijst staan. De Bankzitters hebben 570.000 abonnees en zijn vooral bekend om hun humoristische content. Het nummer Stapelgek staat nu in op nummer 611 in de Top 2000, nadat hij eerst al weken in de Zapp Kids Top 20 stond. De Top 2000 start vanavond, eerste kerstdag, om 00.00u op NPO Radio 2.

Dinobaby gevonden in China Opmerkelijk nieuws deze week uit China. Wetenschappers ontdekten daar het fossiel van een dinobaby. Bijzonder is dat het embryo een bijna compleet skelet heeft en in de zogenaamde 'vogelhouding' in het ei ligt. Dat is uniek, want nooit eerder werd gezien dat een dinosaurus die houding aannam. Het ei wordt 70 miljoen jaar oud geschat en bleef waarschijnlijk zo goed bewaard dankzij een modderstroom. 'Baby Jingliang' is 27 centimeter lang.

Marsrover Perseverance ontdekt oud lava op Mars Helemaal zeker weten doen we het niet, maar de kans is groot dat er ooit lava op Mars heeft gesijpeld. Marsrover Perseverance ontdekte in de Jezero-krater dat er gesteente ligt dat waarschijnlijk is ontstaan uit lava. De bijnaam van Mars, rode planeet, krijgt nu wel heel veel betekenis.

Channing Tatum wordt bedreigd door Daniel Radcliffe in The Lost City Er komt een nieuwe film aan waarin Channing Tatum en Sandra Bullock samen op avonturierstocht gaan, op zoek naar een verdwenen stad. Eentje waar Daniel Radcliffe z’n personage ook wel oren naar heeft. De comedy draait volgend jaar in de bioscoop.

Workouts van Popsugar Fitness met Raneir Pollard Nu de sportscholen alweer zijn gesloten, moeten we het voorlopig weer doen met workouts buiten of in huis. Voor een fijne vibe en stevige workout kunnen we de YouTube video's van Popsugar aanraden. En dan vooral de edities met Raneir Pollard. Deze man heeft humor en sleept je door alle oefeningen heen. En dat is soms nodig, want de workouts zijn pittig. Wil je dat de sportscholen weer open mogen? Onderteken dan de petitie 'Sport en bewegen is een essentiële dienstverlening', inmiddels ligt het al ter beoordeling bij de Tweede Kamer. Tot die tijd: Raneir to the rescue!

Opvrolijken met Dean Schneider en zijn leeuwen Nog nooit gehoord van Dean Schneider? Deze Zwitserse man leeft in Zuid-Afrika en verzorgt daar een aantal leeuwen, hyena's en andere wilde dieren. Dat doet hij vanuit zijn eigen besloten opvang: Hakuna Mipaka Oasis. Op Instagram laat Dean zien hoeveel liefde hij heeft voor de dieren en ook de liefde die hij ontvangt. Bovendien laat hij zien hoe belangrijk het is om respect te hebben voor wilde dieren én leren we meer over zijn leven tussen leeuwen. Dikke volgtip!