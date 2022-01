De Nachtwacht in 717 Gigapixel

Musea zijn al weken weer dicht, en zoals de zaken er op dit moment voor staan duurt dat nog minimaal tot medio deze maand. Wie echter niet kan wachten om de Nachtwacht van Rembrandt weer eens van dichtbij te zien, die kan nu ook online terecht. Sterker nog, op de website van het Rijksmuseum kun je dichterbij het meesterwerk komen dan ooit tevoren.

Een 5,6 terrabyte kiekje van de Nachtwacht

De foto is gemaakt met een 100 megapixel Hasselblad H6D 400 MS-camera. Of, beter gezegd, de 8430 foto’s, want dat is het aantal hoge resolutie kiekjes van 5,5 bij 4,1 centimeter die van elk detail van de Nachtwacht gemaakt zijn om tot de verbluffend gedetailleerde afbeelding te komen. Die samengestelde foto heeft een resolutie van 717 gigapixel (717.000.000.000 pixels dus) met een bestandsgrootte van 5,6 terrabyte (TB). De afstand tussen twee pixels is 5 micrometer, waarmee één pixel dus kleiner is dan een menselijke bloedcel.

Dat is even wat anders dan het 64 megapixel kiekje dat je zelf in het Rijskmuseum, op een paar meter afstand van de Nachtwacht, zonder flits mag maken. Om er vervolgens thuis achter te komen dat hij toch niet helemaal scherp is.