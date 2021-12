Goed nieuws: Batman, LEGO Sonic en een nieuwjaarsduik is gezond

De laatste Goed Nieuws van het jaar staat hier voor je. We zijn met deze rubriek begonnen door in de barre coronatijden met positiviteit te komen en we zijn nog steeds niet klaar met het virus. Zou het ooit wel gebeuren? In ieder geval kun je voorlopig blijven rekenen op je wekelijkse portie goed nieuws. Met vandaag onder andere: Batman, sneeuwvlokken, een nieuw seizoen van Wie is de mol? en start jij 1 januari met een nieuwjaarsduik?

Eerste trailer met Robert Pattinson als Batman maakt indruk Er ligt aardig wat druk op de schouders van Robert Pattinson, want de filmster die inmiddels gelukkig allang zijn Twilight-imago is ontgroeid, heeft nu de rol gekregen van Batman. Ben Affleck werd er ontzettend om gepest, dus het is te hopen dat Robert het beter aanpakt. In de eerste trailer van de nieuwe Batman-film lijkt dat helemaal snor te zitten, mede dankzij de spanning tussen Bats en de extreem sexy Catwoman, gespeeld door Zoe Kravitz.

De mooiste sneeuwvlokfoto’s allertijden Nathan Myhrvold was ooit een topman bij Microsoft, maar inmiddels is hij auteur van kookboeken én fotograaf. Hij maakte een geweldige hoge resolutiefoto van sneeuwvlokken, dankzij de hulp van led. Het voordeel van led over elke andere lichtbron is dat het geen warmte afgeeft, waardoor de sneeuwvlokken goed in tact blijven. Heel goed, zoals je kunt zien aan de onderstaande foto’s van deze 1 centimeter grote sneeuwvlokjes.

LEGO komt met schattige Sonic the Hedgehog-set LEGO heeft blijkbaar veel succes met zijn Mario-serie, want er blijven maar sets komen van de besnorde loodgieter. Daarnaast heeft het nu een nieuwe stap in de gamerichting gezet, namelijk door een set te maken van Sonic the Hedgehog. Die is wel anders dan die van Mario, want deze bevat geen interactieve onderdelen. De set, Sonic the Hedgehog - Green Hill Zone bevat 1125 stukjes en kost 70 euro.

Nieuwe series in 2022 Het grootste deel van de DutchCowboys redactie kan zichzelf serie-verslaafd noemen. Daarom kijken we al enorm uit naar nieuwe series in 2022 op onze favoriete streamingdiensten. En naar de nieuwste seizoenen van bestaande series. Zo verschijnt het vierde en laatste seizoen van Ozark binnenkort en kunnen we hopelijk eindelijk weer kijken naar Stranger Things.

Wie is de mol? start 1 januari Je hoeft alleen nog maar oliebollen te eten, champagne te drinken en een paar uurtjes te gaan slapen voordat Wie is de mol? weer van start gaat. De zoektocht naar de mol begint namelijk morgen en de opnames hebben plaatsgevonden in Albanië. De eerste beelden voorspellen al veel goeds, dus we zitten er morgen weer helemaal klaar voor! En, ook goed nieuws: elke zondag lees je op DutchCowboys weer een recap van de aflevering van de dag ervoor.

Nieuwjaarsduik is gezond Goed nieuws zo vlak voor de jaarwisseling: een nieuwjaarsduik nemen is namelijk hartstikke gezond. Een sprong in koud water is goed voor je immuunsysteem. Je hoeft echt niet meteen minutenlang in een ijsbad te zitten, maar je kunt morgen dus prima beginnen met een frisse duik. Grote evenementen vinden dit jaar niet plaats, maar een meertje, zee of rivier om de hoek biedt uitkomst. Succes! En mocht je de smaak te pakken krijgen, dan schaf je een groot bad aan en begin je de dag veel vaker met een ijsbad, net als Arie Boomsma.