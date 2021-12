Series om naar uit te kijken in 2022

2022 staat voor de deur dus kijken we alvast vooruit naar de nieuwe series die we kunnen verwachten. We kijken nog steeds massaal naar series op de streamingdiensten én in 2022 komt HBO Max eindelijk naar Nederland. Dat is alvast goed nieuws en hoewel we nog niet weten op welke series en nieuwe seizoen van series we ons allemaal mogen verheugen, staat er al best het een en ander vast. Dus blikken we in dit artikel alvast vooruit. Want er komt in ieder geval een hoop moois aan! We hebben een lijstje voor je gemaakt per streamingdienst.

Series op Netflix in 2022 De grootste en bekendste streamingdienst heeft al behoorlijk wat aangekondigd voor 2022 dus laten we daarmee starten! Je kunt prima series blijven bingen op Netflix in het nieuwe jaar.

Ozark - seizoen 4 Het laatste seizoen van deze geweldige serie komt er gelukkig snel aan! Vanaf 21 januari kun je weer kijken naar Marty en Wendy. We zijn heel benieuwd hoe seizoen 4 eindigt, want het is over 7 afleveringen helaas echt afgelopen.

Stranger Things - seizoen 4 Wat er exact aan de hand is met het vierde seizoen van Stranger Things wil maar niet helemaal duidelijk worden. We wachten er inmiddels al een tijd op en werden getrakteerd op verschillende trailers, maar een officiële releasedatum is er niet. We weten dat de opnames door corona een tijdje stil hebben gelegen, maar wat er verder aan de hand is? In november 2020 schreven we er dit artikel al over. Volgens geruchten komt seizoen 4 er in februari écht aan.

The Crown seizoen 5 Dat we nog een seizoen 5 én 6 krijgen van The Crown is al langer bekend, maar we weten in ieder geval dat seizoen 5 in 2022 op Netflix verschijnt. Nog niet precies wanneer, maar we kijken er al naar uit. Deze schitterende serie is steengoed en er kruipen weer nieuwe acteurs in de rol van Queen Elizabeth, Princess Diana, Prince Charles en Princess Margaret. Er is nog geen officiële trailer, maar we hebben al wel wat beelden gevonden.

Bridgerton - seizoen 2 Naar kostuumdrama Bridgerton werd goed gekeken en het is dan ook niet gek dat er een seizoen 2 komt in 2022. Op 25 maart staat het nieuwe seizoen op Netflix en we kunnen ondertussen alvast van de trailer genieten.

Lupin - seizoen 3 Wij schreven al eerder over de redenen waarom we niet konden wachten op nog een seizoen van Lupin. Onze gebeden zijn verhoord, want seizoen 3 wordt in 2022 verwacht op Netflix. Zou Assane Diop weer terugkomen bij Claire? En wat gebeurt er met zijn zoon Raoul? We hebben nog geen trailer gezien dus het blijft nog even gissen!

The Woman in the House Across the Street from the Girl in the Window - nieuwe miniserie Een nieuwe miniserie, waarin Kristen Bell de hoofdrol speelt staat vanaf 28 januari op Netflix. Het belooft een combinatie te worden van een thriller en komedie. De trailer voorspelt alvast veel goeds.

Russian Doll - seizoen 2 Begin 2019 was Russian Doll een enorme hit en de serie keert 3 jaar later terug voor seizoen 2. Dat is mooi, want we willen graag zien hoe het verhaal van Nadia verder gaat. Grace & Frankie - seizoen 7 Grace & Frankie keren nog een laatste keer terug op Netflix, want na seizoen 7 stopt het echt. We hebben aflevering 1 tot 4 al gezien en de rest volgt snel. Workin' Moms - seizoen 6 Een hilarische Canadese serie over het imperfecte leven van werkende moeders. Seizoen 5 verscheen deze zomer op Netflix en waarschijnlijk kunnen we komende zomermaanden genieten van het zesde seizoen!

Series op Videoland in 2022 Op Videoland vinden we veel meer Nederlandse content, het is immers onze 'eigen' streamingdienst. Toch vinden we er ook een aantal internationale knallers, zoals The Handmaid's Tale.

Mocro Maffia - seizoen 4 Vanaf 28 januari kun je op Videoland kijken naar een nieuw seizoen van Mocro Maffia. De serie over de Amsterdamse onderwereld blijft boeien en wordt goed bekeken.

Diepe Gronden - seizoen 1 Linda de Mol speelt één van de hoofdrollen in de nieuwe midaadserie Diepe Gronden, die vanaf 2 januari op Videoland wordt uitgezonden.

The Handmaid's Tale - seizoen 5 Deze is wel een beetje onder voorbehoud, want we weten het nog niet zeker, maar het lijkt erop dat The Handmaid's Tale seizoen 5 in 2022 verschijnt!

Series op Amazon Prime Video in 2022 Er staan behoorlijk wat fijne series op Amazon Prime Video. Ook in 2022 verschijnt weer van alles op de streamingdienst, zowel nieuwe seizoenen van bestaande krakers als gloednieuwe series.

The Marvelous Mrs. Maisel - seizoen 4 Mocht je deze serie nog niet hebben gezien: ga kijken! Het zit geniaal in elkaar en draait om een Joodse vrouw die in de jaren '50 in New York een zelfstandige carrière wil opbouwen in het cabaret. Seizoen 4 staat voor februari 2022 gepland!

The Boys - seizoen 3 Liefhebbers van The Boys verkondigen gerust dat dit de beste serie is die zij ooit hebben gezien. En in 2022 verschijnt seizoen 3 op Prime Video. De superhelden keren terug!

James May: Our Man in Italy Heerlijk, deze spin-off van Top Gear. We hebben er al wat gezien en in het nieuwe jaar gaat James naar Italië, waar hij het hele land doorkruist. Lord of the Rings - seizoen 1 Ja, je kent Lord of the Rings natuurlijk allang van de films en boeken. Maar de serie is nieuw en de releasedatum staat gepland voor 2 september 2022. Overigens is de verhaallijn wel nieuw, want het draait om een tijdperk duizenden jaren voor de tijdlijn in de boeken van Tolkien.

Series op HBO Max in 2022 Eindelijk kunnen we in 2022 ook naar HBO series kijken die niet op Ziggo Movies & Series staan, want HBO Max komt naar Nederland. En dat vinden we heel goed nieuws, want HBO maakt nogal wat kwaliteitsseries!

En nog meer goed nieuws: HBO heeft zelf een teaser online gezet waarin ze alle nieuwe series en films voor 2022 aankondigen. Dus kijk vooral zelf even. Je ziet onder andere House of the Dragon voorbijkomen: de eerste spin-off van Game of Thrones! Ook Westworld, Euphoria en de spin-off van Pretty Little Liars komen in het nieuwe jaar naar HBO.