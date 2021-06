5 redenen waarom we nog een seizoen van Lupin willen

Lupin, de Franse serie over een gentlemen-inbreker was begin dit jaar ineens te zien op Netflix. En de reviews waren lovend. De serie kijkt lekker weg en zit vol bijzondere actie. Het eerste deel van seizoen 1, bestaande uit 5 afleveringen, hadden we zo gezien. Gelukkig hoefden we 'maar' een paar maanden te wachten op deel 2 van seizoen 1. Sinds 11 juni staan de volgende 5 afleveringen van Lupin op Netflix. Het verhaal gaat dan direct verder waar het gebleven was en is net zo vermakelijk als het eerste deel. 5 redenen waarom er nog een seizoen van Lupin moet komen Wat ons betreft komt er sowieso nog een seizoen 2 en de maker van Lupin heeft al gezegd dat er plannen liggen voor nog 2 seizoenen. Hoera! Netflix heeft helaas nog niets bevestigd. Dus sommen we 5 redenen op waarom er minstens nog een seizoen van Lupin moet komen.

1. De magie Assane Diop, gespeeld door Omar Sy, is een charmante oplichter. Hij was als kind al gefascineerd door Arsène Lupin, een personage uit de verhalen van Maurice Leblanc. Hij stal van de rijken en schonk zijn buit aan de armen. Om dat voor elkaar te krijgen maakte hij gebruik van slimme trucs. In Lupin wordt hij neergezet als een combinatie tussen een oplichter en illusionist. Soms zijn de acties heel vergezocht, maar toch zijn ze geloofwaardig in de serie. Assane heeft zich laten inspireren door Lupin en gebruikt de trucs in zijn voordeel. Daarmee komt hij heel ver, maar raakt hij ook steeds verder verwijderd van de liefde van zijn leven. De magie is in Lupin nooit ver weg.

2. Parijs Lupin speelt zich grotendeels af in Parijs. Wat ons betreft een van de mooiste steden ter wereld. Dat maakt het decor van de serie, naast het geweldige acteerwerk, heerlijk om naar te kijken. We zien herkenbare plekken voorbijkomen die bovendien prachtig in beeld zijn gebracht. Het Louvre speelt een rol in de serie, maar we zien ook de Arc de Triomphe, Musée d'Orsay, de catacomben en de mooie parken en straten van de lichtstad.

3. Het geweldige acteerwerk Omar Sy zet Assane Diop bijzonder goed neer. Je vergeet eigenlijk continu dat hij een bijzonder sluwe oplichter is. Of je vergeeft het hem, want wat is Assane charmant. Hij is niet de enige die goed speelt. Het acteerwerk is bijzonder fijn om naar te kijken. Zelfs ondanks de wat aangedikte scènes passen de rollen goed bij de gecaste acteurs.

4. De onderliggende boodschap Het onrecht dat de vader van Assane is aangedaan en de discriminatie die duidelijk naar voren wordt gebracht is wat de serie een diepere laag geeft. Er is meer dan magie en een obsessie met Lupin. De acties van Assane worden grotendeels gedreven door onrechtvaardigheid. Want de rijke Pellegrini kijkt neer op immigranten, maar is niet te beroerd misbruik van ze te maken wanneer het kan. De 'payback' van Assane is zoet.

5. De spanning De serie is spannend en er gebeurt van alles. Je kunt niet even je aandacht laten verslappen, want dan mis je nu net de essentie van een goed uitgewerkte truc. Omdat die spanning je aandacht vasthoudt is het een serie met groot gevaar op 'bingen. De kans is vrij groot dat je niet kunt stoppen met kijken omdat je gewoon wil weten hoe het verhaal verdergaat. Je bent gewaarschuwd!