​Kijk hem voor hij weg is: de trailer van Lupin deel 2

De trailer van Lupin deel 2 is uit. Je kunt met de vingervlugge acties van de meesterdief, maar beter snel zijn. De cliffhanger van het eerste deel van de Netflix-serie was killing, maar gelukkig wisten we al dat er vrij snel een tweede deel van het seizoen achteraan zou worden geplakt. Er was zelfs al vrij snel een teaser .

Lupin op Netflix

Op Netflix verschijnt op 11 juni het tweede deel van het eerste seizoen van Lupin, de serie over de Franse “foute broer van Sherlock Holmes”: Arsène Lupin. In het eerste deel zagen we hoe acteur Omar Sy de sterren van de hemel speelde als de slecht lijkende semi-goedzak Assane Diop. Hij is een beetje een schurk en een beetje een held, maar heeft daarbij dus ook de problemen die komen kijken bij zo’n leven: hij wil zijn gezin beschermen. Daar blijkt hij in deel 2 heel wat voor over te hebben, zeker nu zijn vijand Hubert Pellegrini zijn zin lijkt te gaan krijgen.

Dat dat niet altijd even makkelijk blijkt, dat zagen we in de laatste aflevering van het eerste seizoen. Tenminste, dat dachten we: Netflix bleek allang een tweede deel van dat seizoen in de pijplijn te hebben. Lupin is een van de best bekeken Netflix-series allertijden: er werden in maar liefst 70 miljoen huishoudens views geregistreerd in een maand tijd. Dat is best speciaal, want de serie is niet Engelstalig, dus je moet -tenzij je Franssprekend bent- goed opletten bij wat er wordt gezegd.

Omar Sy

Wat Lupin zo aantrekkelijk maakt is niet alleen de verschijning van Sy, het is ook de slimme manier waarop deze man gebruikmaakt van situaties. We zijn gewend dat in-en-in slechte personages dat doen of juist de goedzakken, maar Omar balanceert (eigenlijk een beetje zoals Loki) altijd een beetje tussenin. Wat hij doet is niet goed, maar als je weet wat zijn beweegredenen zijn, dan krijg je veel meer sympathie voor hem. Bovendien weet hij met zijn briljante brein niet alleen nietsvermoedende Fransozen om zijn vinger te winden: hij heeft bewezen dat hij exact hetzelfde heeft gedaan met de Netflix-abonnees.

Grappig: er is ook een Engels gedubde versie...