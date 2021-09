Dit werd aangekondigd op Netflix-fanevent TUDUM

Gisteren organiseerde Netflix het eerste wereldwijde fanevenement ooit: TUDUM. En mocht je je afvragen waar TUDUM voor staat, het is geen afkorting maar het geluid dat je hoort als je de streamingdienst opent. Op dit evenement werden allerlei nieuwtjes over Netflix-films en series onthuld en die willen we je natuurlijk niet onthouden. Zo werden fans, dus wij uiteindelijk ook, getrakteerd op de trailer van het laatste seizoen van Ozark en werd meer onthuld over nieuwe seizoenen van Tiger King en Bridgerton. Het event duurde 3 uur en 70 series en 28 films passeerden de revue. Wij pikten de meest interessante nieuwtjes eruit! Seizoen 4 van Ozark: trailer Het laatste seizoen van de serie die draait om Marty Byrde wordt in twee delen uitgezonden. Seizoen 4 heeft 14 afleveringen en de eerste 7 zijn te zien in 2022. Wanneer precies, dat weten we nog niet. Wat we al wel te zien kregen was een eerste trailer. Die willen we je niet onthouden.

Tiger King en Bridgerton seizoen 2 We weten nog niet precies wat we te zien krijgen in seizoen 2 van Tiger King, aangezien Joe Exotic in de gevangenis zit, maar het antwoord volgt al snel. Op 17 november staat het seizoen al op Netflix. Het kostuumdrama Bridgerton was een enorme hit en het is dan ook niet gek dat een nieuw seizoen al snel werd bevestigd. Seizoen 2 is volgend jaar te streamen. Gelukkig krijg je alvast een korte sneak peek in deze trailer:

Stranger Things seizoen 4 Het vierde en volgende seizoen van Stranger Things laat langer op zich wachten dan gedacht. Hoewel we al een aantal keer zijn getrakteerd op korte trailers, blijft het nog onbekend wanneer het nieuwe seizoen op de streamingdienst staat. De opnames liepen behoorlijk wat vertraging op door de uitbraak van het coronavirus, maar in 2022 kunnen we eindelijk weer kijken naar Eleven en haar vrienden. De nieuwste trailer willen we je natuurlijk niet onthouden:

Red Notice met Ryan Reynolds en Dwayne Johnson Tijdens het evenement werd de humoristische actiefilm Red Notice aangekondigd en die zit vol explosieve en grappige scènes. Netflix verwacht veel van de duurste film die de streamingdienst ooit maakte. Bekijk hier de trailer:

Nog meer releasedata: Emily in Paris, docu Jeen-yuhs over Kanye West en meer Tijdens TUDUM werd nog veel meer bekendgemaakt, dus we hebben een korte opsomming voor je gemaakt. Nog dit jaar kun je kijken naar seizoen 2 van Emiliy in Paris en de spraakmakende documentaire over Kanye West (Een-yuhs) verschijnt in 2022. Emily in Paris seizoen 2: 22 december

seizoen 2: 22 december Seizoen 1 van de nieuwe bizarre animatieserie Inside Job , over hagedissenmensen, verschijnt 22 oktober

, over hagedissenmensen, verschijnt 22 oktober Seizoen 1 van animatieserie Arcane (gebaseerd op League of Legends), verschijnt 6 november

(gebaseerd op League of Legends), verschijnt 6 november De nieuwe serie Cowboy Bebop staat vanaf 19 november op Netflix

staat vanaf 19 november op Netflix De Koreaanse horrorserie Hellbound staat ook vanaf 19 november op de streamingdienst

staat ook vanaf 19 november op de streamingdienst La casa de Papel seizoen 5, deel 2: 3 december

seizoen 5, deel 2: 3 december The Witcher seizoen 2 verschijnt 17 december