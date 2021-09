Documentaire over Britney Spears volgende week op Netflix

Britney Spears is de afgelopen tijd volop in het nieuws. De zangeres staat al jaren onder curatele van vader Jamie en daar was nog wat over te doen. De beweging Free Britney kwam op gang en werd door verschillende beroemdheden gesteund. Er verscheen zelfs een documentaire over: 'Framing Britney Spears'. Daarna is het balletje gaan rollen. Brit blijkt namelijk al jaren vrij weinig zeggenschap te hebben over haar leven. Niet alleen financieel, maar ook niet over haar lichaam.

Documentaire over Britney op Netflix

De ene na de andere bizarre bewering wordt wereldkundig gemaakt. Tot voor kort reageerde Britney inhoudelijk nooit op beweringen, maar daar kwam in juni verandering in. Ze legde een verklaring af in de rechtbank en maakte duidelijk te gaan vechten om haar vrijheid terug te krijgen. En nu komt er nóg een documentaire op Netflix over het boeiende leven van Brit en het curatorschap van haar vader: Britney vs Spears.