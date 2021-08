Cooking with Paris op Netflix: geen kookinspiratie, wel de slappe lach

Paris Hilton, de steenrijke erfgename van het Hilton-imperium en misschien wel de bekendste socialite van Hollywood, heeft nu een eigen kookprogramma op Netflix. Het heet Cooking with Paris en is een regelrechte hit. Hoewel het een kookprogramma is, zul je weinig recepten voorbij zien komen waardoor je zin krijgt om zelf aan de slag te gaan. Waarom het wel leuk is om naar te kijken? Nou, Paris is zo over the top en kan totaal niet koken en juist dat maakt het leuk. En ze ontvangt elke aflevering een beroemde gast.

Koken met glitters

De eerste 10 minuten vraag je je echt af waar je in hemelsnaam naar aan het kijken bent. Koken in een keuken waarin een glitterkanon en stress-steentjes zijn ontploft en de accessoires belangrijker zijn dan het gerecht zelf. Ondertussen rent Paris rond in een roze jurk. Het is allemaal zo slecht dat het tegelijkertijd ontzettend lachwekkend is.