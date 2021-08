Bob Ross op Netflix: documentaire over het leven van de iconische schilder

De naam Bob Ross doet vast een belletje bij je rinkelen. Deze schilder overleed al meer dan 25 jaar geleden, maar zijn iconische schilderprogramma's fascineren nog steeds. Hij werd ook wel de 'happy painter' genoemd en het tv-programma The Joy of Painting werd wereldwijd een enorme hit. Zijn rustige stem, vriendelijke gezicht en herkenbare kapsel gaven kijkers een voldaan gevoel. Wie Bob Ross zag schilderen, kreeg vanzelf zin om ook eens een schildersezel en wat kwasten te kopen. En heb je zijn programma nog nooit gezien, dan vast wel een meme, want deze man duikt ook daar nog vaak op. Netflix komt deze maand met een documentaire over de bekende schilder.

Levensverhaal in docu over Bob Ross In de documentaire die binnenkort op Netflix verschijnt zien we nog veel meer van Bob Ross dan zijn schildersezel. In Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed zien we hoe de man zo'n enorm fenomeen werd en wat zijn positieve levensinstelling betekende voor hem en anderen. Netflix belooft ons te laten zien dat er veel meer mysterie schuilt achter de man met het iconische haar. Het kan bijna niet anders dan een echte feel good docu zijn. Laten we niet vergeten dat Bob altijd riep dat er geen fouten waren, alleen gelukkige ongelukken. Helaas overleed Bob zelf al op 52-jarige leeftijd.

De schilder en Twitch Zelfs een groot deel van de jongere generatie kent Bob Ross dankzij de streams op Twitch. Ook in de gaming industrie is de schilder dus bekend geworden. De 'Twitch Creative'-sectie kreeg een enorme boost dankzij een marathon met alle afleveringen van 'The Joy of Painting. De content is nog steeds te vinden op Twitch en wordt regelmatig verder aangevuld. Miljoenen gamers hebben daar al genoten van Bob Ross.

Bob Ross: Happy Accidents, Betrayal & Greed zie je vanaf 25 augustus op Netflix.