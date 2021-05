Heb jij de shufflefunctie van Netflix al ontdekt?

Netflix is net als de 'good old' videotheek: je bent zo een uurtje zoet met het scrollen door films en series. Je leest even waar de serie over gaat en kijkt een trailer. Gelukkig heeft de streamingdienst categorieën, maar dat is niet altijd een uitkomst en veel van het aanbod kom je bijna overal tegen. Bovendien zijn veel 'nieuwe releases' helemaal niet zo nieuw. Misschien heeft het te maken met het gebrek aan echt nieuw materiaal, maar series die al in januari zijn uitgekomen kun je niet echt meer nieuw noemen natuurlijk.

Gelukkig is vorige maand de shuffle-functie uitgerold. Handig bij keuzestress zou je zeggen. Wij probeerden de nieuwe knop uit, die trouwens geen 'shuffle' heet maar 'Play Something'. Is het echt zo fijn of kun je er nog maar weinig mee?