5 tips voor steengoede HBO-series op Ziggo Movies & Series

Ben je wel een beetje klaar met Netflix? Heb je Videoland en Amazon Prime uitgespeeld? Ziggo heeft een eigen 'Movies & Series' platform en dat wordt een steeds interessantere streamingdienst. Want er staan volop steengoede HBO-series op. Reden genoeg om er 5 te tippen, zodat jij weer wat te kijken hebt de komende maanden. 5 tips voor series op Ziggo Movies & Series Goed om te weten: je krijgt Movies & Series trouwens niet zomaar cadeau als je klant bent. De streamingdienst kost € 6,95 per maand en is alleen beschikbaar voor klanten van Ziggo. Misschien heb je het al zonder te weten maar keek je eerder nooit. Goed, dan gaan we nu over tot de tips! 1. The White Lotus Een gloednieuwe HBO-serie en eentje die je zal verrassen. Ik was vanaf de eerste aflevering verslaafd en vond het jammer dat er 'maar' 6 afleveringen waren. Inmiddels staan ze er allemaal op en bof jij even dat je kunt kijken naar de avonturen van rijke mensen op een resort in Hawaï. Waar de eerste aflevering begint met een lijk en niets is wat het lijkt. Het verrast, zit vol humor en bizarre situaties. Oh ja, en Stiffler's Mom heeft ook een geniale rol in de serie. Kijken!

2. Succession Weer een HBO-serie en eentje die met niets anders is te vergelijken. In Succession draait het allemaal om de familie Roy. Vader Logan wil de macht van zijn gigantische mediabedrijf overdragen aan zijn kinderen, maar dat gaat niet zonder slag of stoot. Geen van zijn kinderen lijkt namelijk in staat te zijn om een bedrijf te leiden. De één heeft een drugsverslaving, de ander leeft als hippie in de woestijn en de andere twee kinderen hebben weer hun eigen problemen. Onderling botert het ook niet echt. Er staan 2 seizoenen op Movies & Series en de derde is aangekondigd voor dit najaar.

3. Chernobyl Een geniale HBO-serie die al een paar jaar oud is maar zeker nog de moeite waard om te bekijken, mocht je de serie nog niet hebben gezien. Zoals je misschien al kunt raden gaat de serie over de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl. Je krijgt een aardige indruk van alle indrukwekkende en bizarre gebeurtenissen die echt hebben plaatsgevonden. Geloofwaardig gemaakt. Een serie die niet per se vrolijk stemt, maar wel geweldig in elkaar zit.

4. Mare of Easttown HBO maakt echt geweldige series, want dit is weer een pareltje. Kate Winslet speelt de hoofdrol in dit verhaal en speelt Mare. Mare is rechercheur in een politiekorps en moet een vermissing oplossen. Dat is wel heel lastig, want in dit stadje lijkt iedereen overhoop te liggen met zichzelf. Geweld, ongelijkheid en criminaliteit zijn aan de orde van de dag. Een geniaal goede serie.

5. Big Little Lies Een HBO-serie die is gebaseerd op het gelijknamige boek van Liane Moriarty. In 2017 was het eerste seizoen te zien en won meteen behoorlijk wat prijzen. Het draait in Big Little Lies natuurlijk om leugens, maar ook ontrouw, geweld en pesten zijn belangrijke thema's. Niets is wat het lijkt. Nicole Kidman en Reese Witherspoon spelen de hoofdrollen.