De beste nieuwe films en series op Netflix in december

In december lanceert Netflix traditiegetrouw gloednieuwe kerstfilms en nieuwe (seizoenen van) series. We hebben veel meer vrije tijd dit jaar, dus we verwachten dat de streamingdiensten wederom goede zaken doen rond de feestdagen. Wel zo fijn om dan te weten wat je kunt verwachten.

De beste films en series op Netflix in december 2021 Deze maand kun je je echt uitleven op Netflix. De komende weken worden een aantal toptitels gelanceerd en nieuwe seizoenen van succesvolle series. Van kerstfilms tot een toptitel met Leonardo DiCaprio en Emily in Paris: dit kun je verwachten!

Emily in Paris - seizoen 2 Vorig jaar oktober werd de serie Emily in Paris een instant hit. We hebben een goed jaar moeten wachten op seizoen 2, maar die komt er nu echt aan. Het verhaal gaat verder waar seizoen 1 eindigde. De Amerikaanse Emily woont en werkt nog steeds in Parijs. Wij zijn vooral benieuwd hoe het verhaal met de onderbuurman verdergaat. Emily in Paris seizoen 2 staat vanaf 22 december op Netflix.

La Casa de Papel - laatste seizoen Het allerlaatste seizoen van de serie staat sinds 3 december op Netflix. Het is echt over en uit na de laatste afleveringen van de Spaanse serie. Weten wie het einde van de serie haalt? Dan kun je nu kijken naar de finale van La Casa de Papel.

The Witcher - seizoen 2 In 2019 was het eerste seizoen van The Witcher een groot succes. Dik twee jaar later komt dan eindelijk seizoen 2. De op een game gebaseerde serie zit vol actie, humor en toffe personages. Precies die mix maakt het heerlijk om naar te kijken. The Witcher seizoen 2 staat vanaf 17 december op Netflix.

Don't Look Up Een komedie vol grote namen. In deze film spelen onder andere Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep en Cate Blanchett. Een topcast dus! De film gaat over twee astronomen die de wereld willen waarschuwen voor een asteroïde die de aarde kan vernietigen. Don't Look Up staat vanaf 24 december op Netflix.

A California Christmas: City Lights Dit is het vervolg op 'A California Christmas'. Een echte kerstfilm die lekker wegkijkt. Je bent alvast gewaarschuwd: dit is behoorlijk zoetsappig. Als je dat wel kunt waarderen en het eerste deel hebt gezien dan is de film absoluut een aanrader. We volgen Callie en Joseph en jaar nadat ze verliefd zijn geworden en samen een leven opbouwen. A California Christmas: City Light staat vanaf 16 december op Netflix.



A Boy Called Christmas Oké, stiekem staat deze kerstfilm al even op Netflix, maar het is nu al een hit. De film gaat over Nikolas, een jongetje die op zoek gaat naar zijn vader. In de sneeuw probeert hij het elfendorp Elfhelm te vinden. Michiel Huisman speelt één van de hoofdrollen.

Single All The Way In deze kerstfilm (sinds 2 december op Netflix) zien we hoe kerst verloopt wanneer je je beste vriend vraagt om tijdens het kerstdiner te doen alsof jullie een relatie hebben. Peter vraagt zijn vriend Nick om aan te schuiven, maar weet niet dat zijn moeder ondertussen een blind date voor hem regelt. Een film die lekker wegkijkt!