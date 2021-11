Netflix komt met nieuwe wereldwijde top 10-lijsten

De nieuwe website is momenteel beschikbaar in het Engels en Spaans, meer talen volgen in 2022.

All time favorites

Voordat je een keuze maakt over wat je volgende fllm of serie wordt, is het altijd fijn om te zien waar anderen naar kijken. Nu kun je dat dus nog uitgebreider zien. Netflix komt naast de actuele top 10-lijsten ook met 'all time favorites'. En dat is leuk, deze lijsten worden gebaseerd op het totaal aantal bekeken uren in de eerste 28 dagen dat een titel op de streamingdienst stond. Dus ook nieuwe titels maken een kans om tussen de 'All time favorites' te belanden. We weten dat bijvoorbeeld Stranger Things en Squid Game deze lijst ooit hebben aangevoerd.

Wat meet Netflix allemaal?

Netflix geeft hier meer uitleg over de methodiek die wordt gebruikt voor de statistieken. Ze maken wel de kanttekening dat het moeilijk is om erachter te komen hoe succes bij het publiek het beste kan worden gemeten. Streaming is wat dat betreft een heel andere manier van kijken dan bijvoorbeeld films in een bioscoop. Daar kan nog gemakkelijk het aantal verkochte kaartjes worden geteld. Netflix kijkt vooral naar het aantal uren dat is gekeken naar een bepaalde titel. Er wordt minder gekeken naar of iemand een titel van begin tot eind bekijkt. Dat zegt immers niet alles over de populariteit.

Met deze lijsten wil Netflix meer inzicht geven in de successen en je inspireren om nog veel meer uren door te brengen op de streamingdienst. Uiteraard. Want natuurlijk wil jij ook meepraten over die ene populaire serie die blijkbaar wereldwijd door iedereen wordt bekeken. Zo houden ze jouw aandacht langer vast en kun jij onderuit gezakt nog langer Netflixen.

De nieuwe Netflix Top 10 site vind je hier.