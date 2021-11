​Er moet een Wrapped jaarlijst komen van Netflix

Streamingdienst Netflix is nooit zo van de jaarlijstjes of de cijfers. Het was al een wonder dat het laatst over Lupin en Squid Game voorzichtig wat cijfers liet doorschemeren. Eigenlijk jammer, want als kijker wil je toch eigenlijk weten hoeveel tijd je hebt verslonden aan series als La Casa de Papel en Elite, of films als Red Notice en Lovehard. Waarom komt Netflix niet met een eigen Wrapped-lijst, zoals we die kennen van Spotify?

Netflix Wrapped

Het is toch tof om te weten te komen welke genres helemaal jouw ding zijn, welke series je het meeste tijd in hebt gestoken of hoeveel films en series je allemaal in je kijklijst hebt gegooid (en beter nog: hoeveel je daar uiteindelijk van hebt gekeken). Netflix is tot nu toe altijd enorm terughoudend geweest in dit soort dingen.

Zo erg, dat vorig jaar een Canadese Netflix-fan besloot om met een eigen Wrapped-lijst voor Netflix te komen. En omdat Canadezen altijd enorm vriendelijk zijn, deelt hij zijn tool ook nog eens met de rest van de wereld. In 2020 deelde hij zijn uitvinding, waarmee je meteen kon zien hoeveel uur je aan The Crown, Tiger Kind en The Queens Gambit had besteed. We hopen dat hij die dit jaar weer update. Het gaat trouwens om een Chrome-extensie genaamd Netflix Wrapped en hierin zie je wat je favo genre is, hoeveel uur je hebt gekeken en welke dagen je het vaakst kijkt.