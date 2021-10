​Red je Spotify Wrapped: je hebt nog tot zondag

Heb je je favoriete artiest iets te weinig liefde gegeven dit jaar, omdat je druk bezig was met nieuwe albums van anderen? Je kunt haar alsnog wat liefde geven door haar muziek van nu tot en met zondag fulltime af te spelen op Spotify. Het is 31 oktober namelijk de Wrapped-deadline.

Spotify Wrapped Spotify Wrapped is het jaarlijstje van Spotify. Hierbij laat de streamingdienst in een interactieve video zien welke artiesten en genres je het meest hebt geluisterd, hoeveel nieuwe artiesten je hebt ontdekt en welke podcasts jouw aandacht overduidelijk hebben gehad in 2021. Wrapped wordt altijd gerekend tot en met 31 oktober, vandaar dat we vast waarschuwen dat je nog maar een paar dagen hebt om je Wrapped te beïnvloeden. Wanneer Spotify Wrapped zelf uitkomt, dat is onbekend, maar Spotify wil hem graag in december laten verschijnen. Immers is die maand traditioneel gezien dé maand waarin we altijd terugkijken op het jaar. Sommige bedrijven doen dat in januari of februari, maar dan willen mensen vaak bezig zijn met de frisse start, het nieuwe jaar. Logisch dus dat Spotify traditioneel gezien kiest voor een releasedatum van december.

Jaarlijstje Luister je trouwens heel veel Spotify, dan kan het zijn dat je Wrapped eigenlijk ja, al wrapped is, omdat deze vier dagen het verschil niet meer gaan maken. Voor sommige mensen kan dit staartje van oktober echter alsnog zorgen voor een heel andere Wrapped. Het jaarlijstje van Spotify is altijd enorm populair. Hoewel YouTube laatst heeft bedacht te stoppen met zijn jaarlijstje zoals we dat kennen, lijkt Spotify er gewoon mee door te gaan. Het voordeel aan die van Spotify is ook dat hij veel persoonlijker is, waardoor mensen minder snel geërgerd zijn als er iets belangrijks lijkt te missen. Tegelijkertijd is ook Wrapped niet perfect: soms lijkt hij er helemaal naast te zitten. Sommige mensen denken dat dat komt omdat Spotify niet eerlijk rekent wanneer een nummer echt is geluisterd (volgens Spotify telt het als ‘geluisterd’ na dertig seconden achtereenvolgens luisteren naar hetzelfde nummer), maar anderen beweren dat offline luisteren niet goed doorkomt, waardoor je eigenlijk alleen als je via wifi of data luistert een goede Wrapped krijgt voorgeschoteld.

Focus op podcasts We zijn benieuwd wat de Scandinavische streamingdienst er dit jaar weer uitkiest om de focus op te leggen. Vorig jaar was dat overduidelijk podcasting, waarop het platform ook flink investeert. In ieder geval wordt het waarschijnlijk visueel weer een plaatje, zodat mensen het weer en masse delen op social media. Iets wat niet alleen leuk is omdat het zo persoonlijk is, maar ook omdat het geweldige ‘gratis’ marketing is voor Spotify. Niet dat het veel reclame nodig heeft, want het liet over het vorige kwartaal geweldige resultaten zien. Wil je je Spotify Wrapped nog beïnvloeden, zorg dan dat je je van nu tot en met zondag volop de muziek of podcasts luistert die jij graag terug ziet komen in je jaarlijstje. Veel plezier!