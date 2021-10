​Waarom 172 miljoen mensen betalen voor Spotify

De streamingdienst Spotify heeft vandaag bekendgemaakt dat het 381 miljoen gebruikers heeft, waarvan er 172 miljoen betalen. Dat zijn gigantische aantallen voor een leuk idee uit Scandinavië. Maar dat dat aantal zo hoog is, komt niet omdat er ooit een goed idee was.

Disruptive dienst Als je kijkt naar de oorsprong van Spotify, dan kun je stellen dat de app nog steeds veel in zich heeft wat het in eerste instantie zo populair maakte. Het werd opgericht in een tijd dat smartphones normaler werden én we nog steeds veel muziek (illegaal) downloadden. Ondertussen ontwikkelde de netwerktechnologie voor telefoons zich door en zo kon Spotify worden uitgevonden: niet meer downloaden maar streamen. Wel betalen, maar niet per nummer. Dat was echter niet het enige wat Spotify zo succesvol maakte. Net als bij veel social media is het all about the algorithm. Spotify wist namelijk precies hoe het mensen hooked kon maken aan de streamingdienst: door veel mogelijkheden te bieden om nieuwe muziek en artiesten te ontdekken. Luister je dit? Dan vind je dit ook vast leuk. Het is er trots op: niet voor niets gaan de jaarlijstjes van Spotify, Wrapped, vaak over hoeveel artiesten je dat jaar weer hebt ontdekt.

Spotify en innovatie Op zich is dit al een reden voor zoveel mensen om een abonnement op de streamingdienst te nemen, maar er is meer. Wat Spotify namelijk ook heel slim doet, dat is innoveren. Het organiseert speciale Spotify-sessions waarbij artiesten exclusief hun nummers vertolken op intieme wijze, het werkt de laatste tijd veel aan nog meer persoonlijke playlists om muziek te luisteren en te ontdekken waar je van houdt en het zet hoog in op podcasts, die al jaren weer flink aan terrein winnen. Het investeert in podcastplatforms en beroemdheden die hun podcasts exclusief voor Spotify opnemen. Kortom, het succes van Spotify zit hem in zijn bereidheid om te investeren in meer mogelijkheden om nog meer klanten te binden. En juist omdat je gemakkelijk een hele playlist in elkaar zet, heb je er binnen de kortste keren een heleboel gemaakt. Perfect voor het streamingplatform, want hierdoor blijf je plakken. Je hebt immers geen zin om al die nummers weer te gaan zoeken en playlists te maken op een ander platform.

Wrapped-jaarlijst Enerzijds trekt het dus mensen aan, anderzijds houdt het mensen bij zich. Het afgelopen kwartaal zijn er 16 miljoen abonnees bijgekomen, waarvan 7 miljoen betalende klanten. Als Spotify blijft doorinnoveren en de goede keuzes maakt, zal dat alleen nog maar groeien. Zeker nu het in Azië meer actief is, want juist daar laat het enorm veel groei zien. De komende tijd zal Spotify vaker voorbijkomen in de media, want het is met het einde van het jaar in zicht ook weer die tijd van het jaar voor de veelbesproken Wrapped-jaarlijsten die het altijd goed doen op social media.

Fotocredits: Leemurry01