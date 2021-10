​Spotify Nederland lanceert Jouw Daily-playlist

Het is zo specifiek Nederlands omdat Spotify samenwerkingen heeft opgezocht met bekende merken zoals NPO, NRC en Dag & Nacht Media. Heeft een van die merken een nieuwe podcast die ook bij jou past, dan zal die voorbij komen in je Daily-playlist. Hebben artiesten die je volgt of die je leuk zou kunnen vinden een nieuwe track? Ook die verschijnt in je Jouw Daily.

Gepersonaliseerde luisterervaring

Studiohoofd Claire Hazan van Spotify zegt: "Met Jouw Daily krijgen Spotify-gebruikers een volledig nieuwe en gepersonaliseerde luisterervaring, die aansluit bij hun huidige luisterervaring. Zo kunnen we vermaak bieden, en worden ze tegelijkertijd op de hoogte gehouden van de actualiteit. We zijn heel trots dat we gebruikers dankzij podcasts van onder andere NU.nl, zoals ‘Lang verhaal kort’ of ‘De Kunstkoeriers ’, afspeellijsten van hoge kwaliteit kunnen aanbieden."

In het buitenland heet deze playlist Your Daily Drive. Spotify, dat zich inzet voor meer genderdiversiteit, ontwikkelde het in Amerika omdat er zoveel kilometers worden gereden in dat gigantische land. Jaarlijks zitten Amerikanen 70 miljard uur (!) achter het stuur. Je hebt dan dus best de tijd om een paar podcasts te volgen en alle tijd om te luisteren waar je favoriete artiesten mee bezig zijn of nieuwe artiesten te ontdekken. In Nederland kun je ook flink in de file staan, zeker nu meer mensen weer naar kantoor teruggaan.